Veelbesproken snookerlegende maakt ingrijpende beslissing: 'Belangrijkere dingen in het leven'

Snookerlegende Ronnie O'Sullivan denkt aan stoppen. De 49-jarige zevenvoudig wereldkampioen verloor in de halve finale van het WK snooker. Hij besluit om het Verenigd Koninkrijk zo snel mogelijk te verlaten.

O'Sullivan verloor in de halve finale van het WK snooker in Sheffield van de 28-jarige Chinees Zhao Xintong. China is de laatste jaren aan een opmars bezig in de snookersport, maar wacht nog altijd op de eerste wereldkampioen.

Weg uit Engeland

De 49-jarige Engelsman gaf een teleurgesteld interview na zijn verloren wedstrijd. Enkele maanden geleden zette hij zijn huis in Essex te koop. Klaar voor een 'volgende stap in zijn leven'. "Er gaan een paar veranderingen plaatsvinden in mijn leven. Ik denk dat ik dit jaar ook uit het Verenigd Koninkrijk ga verhuizen", vertelde de man die wordt gezien als een van de beste snookeraars aller tijden.

Opvallend is het feit dat O'Sullivan ook twijfelt over de toekomst in de sport. "Ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat allemaal uit gaat pakken. Ik ga een nieuw leven ergens anders beginnen", vertelt hij verder. "Ik zal nog steeds proberen om snooker te spelen, maar ik weet echt niet hoe mijn toekomst eruitziet. Speel ik nooit meer? Ik zeg niks. Ik heb het al zo vaak gezegd. Het enige wat ik zeg, is dat ik binnenkort ga verhuizen. Er zijn veel belangrijkere dingen in het leven om je zorgen over te maken dan een potje snooker."

Verhuizing

Het is niet alsof O'Sullivan naar een land over Het Kanaal verhuist. Hij gaat een flinke reis maken, inclusief cultuurschok. "Voor mij is het een belangrijk deel van mijn leven, maar ik moet proberen uit te zoeken hoe mijn toekomst eruitziet, of dat nu met snooker is of niet. Ik ga verhuizen naar het Midden-Oosten. We zien wel hoe het gaat. Misschien ben ik over zes maanden alweer terug, wie weet!"

WK snooker

De finale van het WK snooker wordt op 4 en 5 mei gespeeld. Zhao Xintong kan de eerste Chinese wereldkampioen snooker worden. In het verleden stond er al wel een Chinees in de finale. Hij neemt het op tegenover een Brit: de Engelsman Judd Trump of de Welshman Mark Williams. Beide mannen zijn ex-wereldkampioenen.