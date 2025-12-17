Het is deze woensdagavond tijd voor het NOC*NSF Sportgala, traditioneel een afsluiter van het Nederlandse sportjaar. Vanzelfsprekend zijn er veel sporters aanwezig om te kijken wie er in de prijzen vallen. Op de rode loper waren een aantal bekende gezichten er al vroeg bij.

Veel genomineerden zoals Jenning de Boo, Femke Kok, Joy Beune en Mathieu van der Poel zijn er niet bij, maar desondanks zijn er op Papendal genoeg sterren te bewonderen. Zo dook Marianne Timmer al vroeg op op de rode loper en waren ook genomineerden als Harrie Lavreysen (Sportman) en Sarina Wiegman (Coach) er tijdig bij.

Zeven prijzen op Sportgala

In totaal zijn er zeven categorieën waar prijzen voor worden uitgereikt: Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Parasportman, Parasportvrouw, Parasportploeg en Coach van het jaar. Vorige week konden coaches en topsporters al digitaal stemmen voor de verkiezing. Die stemmen tellen voor vijftig procent mee.

De andere vijftig procent is afkomstig uit een vakjury. Daar zitten ook twee sporticonen in: ex-topvoetballer Arjen Robben en atletieklegende Dafne Schippers.