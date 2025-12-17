Het sportjaar 2025 wordt woensdagavond afgesloten met het zogeheten NOC*NSF Sportgala. Tijdens de feestelijke avond worden de prijzen in liefst zeven categorieën uitgereikt. Enkele genomineerden hebben echter besloten om de avond op Papendal links te laten liggen.

Dat blijkt uit een rondvraag van Sportnieuws.nl, dat ook aanwezig is op het gala. Zo zijn topwielrenners Mathieu van der Poel en Lorena Wiebes er niet bij, net als Liverpool-trainer Arne Slot en topatlete Femke Bol. Ook vanuit de schaatswereld ontbreken er een aantal prominente namen.

Schaatsers kijken naar OKT

Jenning de Boo en Joy Beune zijn er namelijk niet bij. Dat heeft alles te maken met het OKT dat over ruim een week begint. Op dat toernooi moeten de schaatsers zich kwalificeren voor de Olympische Winterspelen in Milaan, dat al over minder dan twee maanden plaatsvind. Schaatsers doen er werkelijk alles aan om niet ziek te worden en topfit op het toernooi te verschijnen, waardoor zulke evenementen niet in hun schema passen.

Veel genomineerden er niet bij

Het betekent dus dat een flink aantal genomineerden verstek laten gaan. In totaal zijn er vijf vrouwen genomineerd voor Sportvrouw van het jaar: Joy Beune, Femke Bol, Jessica Schilder, Marrit Steenbergen en Lorena Wiebes. Beune, Bol en Wiebes zijn er dus sowieso niet bij.

Bij de mannen maken er drie topsporters kans. Jenning de Boo en Mathieu van der Poel ontbreken op het gala, Harrie Lavreysen is er wel. Hij kan zichzelf opvolgen door de prijs net als in 2024 in ontvangst te nemen. Toen werd Sifan Hassan tot Sportvrouw van het jaar gekozen.

In totaal zeven prijzen

Het zijn niet de enige prijzen die worden uitgereikt. In totaal zijn er zeven categorieën. Er zijn Jaap Edens voor de sportploeg, de parasportman, de parasportvrouw, de parasportploeg en de coach van het jaar. Vorige week konden coaches en topsporters hun digitale stem al uitbrengen. Dat telt voor 50 procent mee in de einduitslag, de andere helft wordt bepaald voor een vakjury met onder meer Arjen Robben en Dafne Schippers.