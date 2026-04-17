Het is Ellen Hoog en Naomi van As gelukt: een persoonlijk record op de Hyrox. In Rotterdam Ahoy slaagden de oud-tophockeysters er samen in om een nieuwe toptijd neer te zetten, al vertelden ze aan Sportnieuws.nl dat het allersbehalve vanzelf ging.

Met een tijd van 1:09:26 waren ze een stukje sneller dan tijdens de vorige editie en daar waren ze dan ook maar wat blij mee. "Maar ik ben wel kapot man", is Hoog eerlijk. "Tering, het was echt heel zwaar."

Geen ideale voorbereiding

De voorbereiding was namelijk niet ideaal. Hoog had last van een enkelblessure en kon daarom twee weken lang eigenlijk niet trainen. In aanloop naar de wedstrijd hadden ze volgens Van As het allemaal wel iets anders aangepakt dan voorheen. "We hebben veel meer hardgelopen. Na de race zeiden we ook dat het loopschema echt heeft gewerkt. Dan herstel je tijdens die kilometers. Na zo'n oefening heb je zware benen, maar daarna ebt dat een beetje weg en kun je die ronde op goed tempo lopen."

Het tweetal werd samen onder meer twee keer olympisch kampioen en weet dus waar ze goed en minder goed in zijn. Bij bepaalde oefeningen kon de een de ander wat meer ontzien, en andersom. Van As: "We hebben bijna niet gepraat met elkaar, serieus!"

Dat is bij het duo op z'n zachts gezegd vrij bijzonder. "Van tevoren zeiden we ook: we gaan elkaar helemaal afmaken", weet Hoog nog. "We kennen elkaar natuurlijk goed van het hockey. Maar, even goede vrienden: geen woord gecommuniceerd met elkaar. Alleen: 'Jij eerst!'"

Smaakt dit nou naar meer? Dat valt nog te bezien. Van As: "Het eerste wat we tegen elkaar zeiden toen we klaar waren was: ik vond het helemaal niet leuk." Hoog sluit zich daarbij aan. "Ik vond er geen reet aan, maar de volgende doen we waarschijnlijk weer mee." Mogelijk zien we ze volgende maand in Heerenveen weer aan de start.

Ex-topvoetballers maken indruk

Overigens waren Van As en Hoog niet de enige ex-topsporters die een poging waagden in Ahoy. Ook Jeffrey Bruma dook op. De voormalig voetballer van onder meer Chelsea, PSV en het Nederlands elftal volbracht de duorace samen met zijn broer Marciano Bruma.

Maar iemand die pas echt opzien baarde, was Mark-Jan Fledderus. De voormalig speler van onder meer Roda JC en Heracles Almelo is momenteel lid van het bestuur van de Italiaanse club Como, maar zit daarnaast zeker niet stil. Hij wist samen met zijn kompaan een indrukwekkende tijd van 56 minuten en 40 seconden neer te zetten.