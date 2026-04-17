Deze week was het in Rotterdam tijd voor de Hyrox in Ahoy. Daar was het een komen en gaan van ex-topsporters die hun fysieke grenzen opzochten. Zo waren ook oud-tophockeyers Ellen Hoog en Naomi van As weer van de partij, net als meerdere oud-voetballers.

Voor het duo is een Hyrox geen onbekend terrein meer. Van As en Hoog deden eerder dit jaar al mee aan de editie die in Amsterdam werd gehouden. De ex-tophockeysters deden deze week ook in Rotterdam mee aan de duorace van Hyrox, waarbij hardlopen en fitnessoefeningen elkaar afwisselen. Voor Van As en Hoog was het wel weer een uitdaging om in een mooie tijd over de finish te komen.

Tijdens de vorige editie noteerden de olympisch kampioenen een tijd van 1:10, maar die tijd werd in Rotterdam verbeterd. '1:09:26 BAM', maakte Hoog de tijd bekend via haar Instagram-story. De ex-topspeelster maakt ook bekend dat het duo 'al scheldend over de finish kwam' in Ahoy. 'Ik vond er geen reet aan' en 'nooit meer dit' zouden kreten zijn die de revue zijn gepasseerd bij de race van Hoog en Van As. Toch staat de nieuwe editie al weer gepland. In september staan Hoog en Van As aan de start van de hyrox in Maastricht.

Jeffrey Bruma

Hoog en Van As waren echter niet de enige ex-topsporters die aanwezig waren tijdens de hyrox in Rotterdam. Ook oud-voetballer Jeffrey Bruma deed mee met de duorace. Samen met zijn broer en eveneens ex-profvoetballer Marciano Bruma voltooide de oud-verdediger de duorace in een tijd van 1:10:43.

Mark-Jan Fledderus

Naast Bruma deed ook oud-voetballer Mark-Jan Fledderus mee aan de Hyrox in de havenstad. Hij zette samen met zijn partner een wel heel indrukwekkende tijd weg, aangezien ze in 56 minuten en 40 seconden al over de finish kwamen. Het is ook opvallend dat Fledderus überhaupt in Nederland is. De ex-directeur van FC Groningen en Heracles Almelo is op dit moment werkzaam bij het Italiaanse Como. Fledderus zit in het bestuur bij de club die op dit moment op een knappe vijfde plek staat in de Italiaanse Serie A.