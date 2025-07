Een schok in de sportwereld. Bij de PBC Indonesia International Open is namelijk een speler overleden. Het gaat om Chang Jung-Lin uit Taiwan. Hij werd op 40-jarige leeftijd levenloos gevonden in een hotel.

Chang, bijgenaamd de Devil Fire Cloud, had net zijn wedstrijd in de laatste 32 erop zitten, toen hij terugkeerde naar zijn hotel in Jakarta. Daar werd hij volgens de organisatie dood gevonden. Chang had in de ochtend gespeeld in de laatste 32 en wilde uitrusten voor zijn wedstrijd in de middag in de achtste finales tegen Yoni Rachmanto. Hij werd later door een toernooiofficial in de rustruimte van het hotel aangetroffen.

Voorlopige berichten suggereren dat Chang een beroerte heeft gehad na een hartaanval. Zijn overlijden werd om 21.00 uur bevestigd door de World Pool-Billiards Association (WPA). De WPA betuigde maandag in een verklaring haar medeleven aan de familie van Chang. Daarin werd hij omschreven als "een held voor een generatie Taiwanese spelers".

Een stille leider

Ze prezen ook zijn "onvergetelijke prestaties die een onuitwisbare indruk hebben achtergelaten in de harten van fans en collega's." De verklaring luidde: "Naast zijn prestaties in de competitie was Chang een stille leider, een inspiratiebron voor de volgende generatie en een ware ambassadeur van de sport. We hebben een legende verloren, maar zijn geestdrift, sportiviteit en bijdragen aan de biljartsport zullen nooit worden vergeten."

De Russisch-Amerikaanse poolspeler Fedor Gorst bracht ook een eerbetoon op sociale media. Hij noemde Chang "een van de grootste talenten die onze sport ooit heeft gekend" en voegde eraan toe: "Pool is een prachtige sport, maar ook een zware. Achter de focus en precisie leren velen van ons onze problemen goed te verbergen. We zullen je enorm missen, Chang."

Jun-Lin was ooit nummer 1 van de wereld, nadat hij het WPA World Eight-ball Championship won in 2012.