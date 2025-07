De Tour de France is in volle gang en op de Belgische zender VRT doet José De Cauwer zoals vanouds het commentaar. De 75-jarige oud-renner doet dat met plezier, maar kampt van binnen met veel pijn. Pas verloor hij zijn dochter aan borstkanker.

De Cauwer reed vijf edities van de Tour de France en won daarin met zijn ploeg twee etappes. In zowel 1976 als 1978 was de Belg van TI-Raleigh de snelste in de ploegentijdrit. De Tour van 1978 begon in Leiden en Joop Zoetemelk werd uiteindelijk tweede achter Bernard Hinault. Henk Lubberding won de witte trui. De Cauwer was voornamelijk knecht van Hennie Kuiper.

Na zijn carrière als profrenner was De Cauwer actief als ploegbaas in het wielrennen. Daar stopte hij in 2005 mee. Vervolgens werd hij co-commentator bij het Belgische VRT. Ook dit jaar weer, al is deze editie een stuk lastiger dan normaal.

Verloren familieleden

De Cauwer verloor pasgeleden zijn dochter Debbie aan borstkanker. "Ik heb veel meegemaakt in het leven. Soms denk ik: ‘Alles meegemaakt.’ Mijn vrouw Jeanne is overleden toen ze 32 was. Mijn zussen Paula en Laureine zijn ook al gestorven. Maar dit voelt nog anders. Dit is mijn kind. Debbie en haar mama zijn er nu allebei niet meer, alsof een hoofdstuk uit mijn leven uitgegomd is. Wat niet klopt, want er zijn prachtige kleinkinderen. En toch voelt het zo. Iedereen vraagt mij: ‘José, hoe is het met u? Eerlijk gezegd: ik weet niet hoe het met mij is.”

“Ik zeg dat vaak: de pijn, het afscheid, de verwerking... dat komt in duizend kleine stukjes", vertelt De Cauwer aan Het Nieuwsblad over de diagnose bij zijn dochter. "Dat begint met ‘Debbie heeft een knobbel gevoeld’, zoals destijds bij haar mama. Dan al denk je: ‘Als dat maar goedkomt.’ Acht jaar lang is de ziekte stabiel geweest, maar rond Pasen is ze nu hervallen, met uitzaaiingen in het bot en de lever. Toen wisten we dat er niks meer aan te doen was.”

Overdenken

De Cauwer geeft aan een echte denker te zijn en dat zit hem tijdens het commentaar geven tijdens de Tour nu weleens dwars. “Ik betrapte er mezelf op: nu zit ik hier enthousiast te doen. Ben ik zelfs aan het lachen. Dan overvalt mij het gevoel: ’Nu moet ik even remmen.’ Ik weet niet of ik echt rem of niet. Ik hoop van niet, want ik móét vol in de koers zitten. Anders zit ik maar gewoon wat verhaaltjes te vertellen en dat is geen commentaar geven.”

Het leven gaat door, ondervindt De Cauwer aan den lijve. Want ook de koers stopt voor niemand. “Dat helpt, ja. Maar zoals ik zei, soms met een schuldgevoel. Als ik te enthousiast vertel, kan de gedachte door mijn hoofd schieten ‘ben je het al vergeten misschien?’ Natuurlijk niet, maar door de koers tegelijk eventjes wel. Crazy, crazy, crazy hoe het leven toch altijd opnieuw verder gaat.”

