De oudste marathonloper ter wereld, Fauja Singh, is op (waarschijnlijk) 114-jarige leeftijd overleden. De Indiase atleet werd op zondag aangereden door een auto toen hij een weg overstak, en overleed op maandag in het ziekenhuis aan de gevolgen van het ongeluk, zo meldt The New York Times.

Singh begon pas met hardlopen in 1994, op een leeftijd van ongeveer 83 jaar. Enkele jaren daarvoor was hij samen met zijn vijfde zoon naar Londen verhuisd. De aanleiding voor zijn nieuwe passie was het verlies van die zoon, die om het leven kwam toen hij tijdens een storm werd geraakt door een stuk rondvliegend metaal. Zijn voormalige coach vertelde aan The New York Times dat het hardlopen ervoor zorgde dat het leven weer de moeite waard was.

Bijzondere carrière

Dat was het startsein voor een bijzondere carrière. In 2010 liep hij zijn eerste marathon in Londen in een tijd van 6 uur en 45 minuten. Het bleef daar niet bij: hij nam ook deel aan marathons in onder andere New York, Toronto en opnieuw Londen.

Een jaar later wist hij tijdens een atletiekwedstrijd voor senioren in Toronto acht wereldrecords op één dag te breken. "Tussendoor ging hij even zitten en dronk wat thee", zo vertelde een van de organisatoren aan de krant.

Drie dagen later voltooide hij de marathon van Toronto in 8 uur en 25 minuten. In werkelijkheid had hij er 14 minuten minder over gedaan, maar door de drukte kon hij pas 14 minuten na het startsignaal daadwerkelijk over de startlijn lopen.

Geloof

Zijn indrukwekkende prestaties leverden hem de bijnaam De Tulband Tornado op. Als toegewijde Sikh droeg Singh altijd een tulband tijdens het hardlopen, vanwege geloofsredenen. In 2016 zette hij een punt achter zijn marathoncarrière, maar hij bleef wel dagelijks 16 kilometer wandelen of joggen.

Echte leeftijd?

Er wordt dus gezegd dat Sing 114 jaar oud is geworden, maar het is niet zeker of dit ook echt zijn leeftijd was. Toen hij werd geboren, werden er in India namelijk niet altijd geboorteaktes opgesteld. Singh ging zelf uit van 1 april 1911 als zijn geboortedatum.