Zeer verdrietig nieuws uit de voetbalwereld. Deze week is duidelijk geworden dat een voormalig international van Zimbabwe om het leven is gekomen. Tendai Ndoro werd slechts 40-jaar oud. Hij kampte al langere tijd met gezondsheidsproblemen, maar over zijn doodsoorzaak is de nodige onduidelijkheid.

Ndoro speelde tussen 2013 en 2017 veertien keer voor het nationale team van Zimbabwe. Hij scoorde vijf keer, waaronder een doelpunt tegen Tunesië tijdens de Afrika Cup in 2017. In clubverband speelde hij voor louter Afrikaanse clubs. De bekendste is Ajax Cape Town, dat jarenlang een samenwerking had met het Amsterdamse Ajax. Daar speelde Ndoro in het seizoen 2017/2018.

Overlijden bevestigd door oude club

Hij sloot zijn loopbaan in 2020 af bij het Zuid-Afrikaanse Highlands Park. Enkele jaren later kwam hij, om veel verdrietigere redenen in het nieuws. Zijn lichaam werd gevonden in zijn huis in de Zuid-Afrikaanse miljoenenstad Johannesburg. Het trieste nieuws werd bevestigd door zijn voormalige club Orlando Pirates.

"Met grote droefheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van onze voormalige spits Tendai Ndoro. De club betuigt haar diepste medeleven aan zijn familie, vrienden en iedereen die van hem hield", aldus de verklaring.

Hij begon zijn carrière in zijn thuisland bij Chicken Inn, voordat hij naar Zuid-Afrika verhuisde. Daar scoorde hij veertien doelpunten voor Black Aces, wat de deuren opende naar Orlando Pirates, een van de grootste clubs van het land. Uiteindelijk zou hij in Zuid-Afrika dus de meeste clubs verslijten.

Gezondheidsproblemen

In mei dit jaar onderging hij een operatie om een tumor onder zijn oksel te verwijderen. Later werd bevestigd dat dit niets te maken had met diabetes, zoals eerder werd gespeculeerd. Eerder dit jaar kampte hij dus met serieuze gezondheidsproblemen, maar of dit ook de doodsoorzaak is geweest is nog niet bekend.