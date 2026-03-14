Bij het springconcours Hunter Chase op de baan Fakenham Racecourse heeft een ruiter zijn paard niet juist behandeld. Jockey Charlie Marshall kreeg om die reden een schorsing opgelegd. Veel kenners spreken schande over wat hij heeft gedaan.

Marshall probeerde het paard Go On Chez over de laatste horde te krijgen. Het paard was echter geheel uitgeput en kon niet meer de kracht opbrengen om over de horde te komen.

Wat de jockey had moeten doen is simpelweg de poging staken, maar in plaats daarvan dwong hij Chez om eroverheen te gaan. Dat lukte niet: het paard wankelde zo'n beetje door de horde heen en had zichzelf lelijk kunnen blesseren.

Energie

Na afloop werden de jockey en een dierenarts bevraagd over de situatie. GBNews.com schrijft: "Marshall bleef doorgaan met de race terwijl het paard schijnbaar geen energie meer in de tank had. Het paard kon simpelweg niet omgaan met het laatste obstakel."

Absolutely shocking from Charlie Marshall @FakenhamRC making Go On Chez literally climb over the final fence. pic.twitter.com/Vl0z3auEgb — Jon Hindle (@jon_hindle) March 13, 2026

De race werd uitgezonden door Racing TV en presentator Nick Lightfoot was niet te spreken over de actie. "Dit is extreem vervelend om te zien", zei hij. "Er is hier veel publiek en er kijken ook grote hoeveelheden mensen van een afstand. En dit is nou precies het soort actie die je niet wil zien in de paardensport." Hij is het eens met de schorsing van 12 dagen die de jockey kreeg opgelegd. "Ik vind het uitstekend dat de British Horseracing Authority een helder standpunt inneemt."

Geld

Online is er naar aanleiding van de video een discussie losgekomen over de handelingen van de jockey en deze tak van sport in het algemeen. Iemand schrijft: "Deze sport draait om gokken en geld. Dat is het enige awt telt. Stop met doen alsof mensen zich echt bekommeren om de gezondheid van de paarden. Als dat zo was, dan zou deze sport al honderden jaren geleden zijn gestopt."

En bij een post op X van Racing Post schrijft een ander: "Ik kon mijn ogen niet geloven. 12 dagen schorsing is niet voldoende. Dit is het ergste wat ik in lange tijd heb gezien."