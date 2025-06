Nederlandse topsporter casht enorm bedrag aan prijzengeld door winst lucratief toernooi: 'Ongelofelijk'

De Nederlandse springruiter Harrie Smolders heeft de prestigieuze Grand Prix van Cannes op zijn naam geschreven. Samen met zijn paard Monaco won de 45-jarige Nederlander het toernooi op spectaculaire wijze. Hij wint daarmee een fors bedrag.

De Grand Prix van Cannes is onderdeel van de hoog aangeschreven Longines Global Champions Tour. Buiten de prestige is er veel prijzengeld te winnen. Smolders won deze tour in 2017 en 2023, maar heeft dit weekend opnieuw een groot geldbedrag overgeschreven zien worden.

Foutloos

Smolders kwalificeerde zich met negen andere combinaties voor de barrage en pakte vervolgens de winst door foutloos de snelste tijd te noteren. Landgenoot Maikel van der Vleuten werd derde. De Fransman Simon Delestre eindigde op de tweede plaats.

"Ongelooflijk. Ik kan deze nu van mijn lijst afvinken. Ik kom al meerdere jaren in Cannes, maar wist nog niet eerder te winnen. Ik ben heel blij", reageerde Smolders via paardensportbond KNHS.

Prijzengeld

Smolders loopt al jarenlang in de absolute wereldtop van de paardensport mee en zal heus niet verlegen zitten als het gaat om zijn geld op de bank. Toch wordt daar opnieuw een gigantisch bedrag bijgeschreven. In de top van de paardensport is er simpelweg veel geld te verdienen. Met de winst van de Grand Prix van Cannes mag Smolder liefst 165.000 euro bijschrijven.

Mocht hij de Longines Championship Tour uiteindelijk ook nog winnen, dan verdient hij een bedrag van 294.500 euro.

Olympische Spelen

Smolders mist nog altijd een olympische medaille in zijn prijzenkast. Hij nam deel aan de Spelen van Rio (2016), Tokio (2021) en Parijs (2024), maar liep iedere keer medailles mis. In Tokio én Parijs greep hij naast brons door als vierde te eindigen in het teamevent.

Wel haalde Smolders wereldwijd succes op WK's en EK's. In 2023 pakte hij de zilveren plak op de WK in Omaha in de klasse voor individuele springruiters.