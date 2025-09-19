Hij is een van de meest succesvolle schrijvers van de laatste decennia: auteur Dan Brown schreef meerdere bestsellers, waaronder The Da Vinci Code, en is daardoor wereldberoemd geworden. Nu is de 61-jarige opnieuw in het nieuws. Niet alleen vanwege zijn nieuwe boek, maar ook omdat hij verloofd is met een bekende Nederlandse.

Dat maakte hij terloops bekend bij de presentatie vanwege zijn nieuwe boek Het ultieme geheim. Tijdens een persconferentie ter gelegenheid van die thriller liet hij ontvallen waarom er een romantische passage in het boek zit. "Robert (hoofdpersoon, red.) is heel verliefd, omdat ik heel verliefd ben. Ik heb me namelijk verloofd met een fantastische Nederlandse vrouw, die hier op de eerste rij zit", tikt De Telegraaf op uit de mond van Brown.

Nederlands kampioene

Die Nederlandse vrouw, dat is Judith Pietersen. De inmiddels 40-jarige werd in het verleden Nederlands kampioene in de paardensport. In die wereld leerde ze uiteindelijk Brown ook kennen. De twee begonnen als vrienden, maar dat groeide later uit tot meer, zo blijkt nu.

Schrijver is fan van Nederland

De twee zijn al enkele jaren samen en zijn nu dus verloofd. Een trouwdatum is er overigens nog niet. Het stel spendeert veel tijd op Costa Rica en is geregeld in Nederland te vinden. De bestsellerauteur is namelijk fan van ons landje. "Fietsen is helemaal zijn ding", zo verzekert zijn partner. "Lekker door de Nederlandse bossen vindt hij helemaal geweldig."

Enorme rel met ex-partner

De steenrijke schrijver, wiens vermogen op meer dan 100 miljoen euro wordt geschat, gaat niet voor het eerst trouwen. Hij was jarenlang samen met Blythe, maar dat lange tijd gelukkige huwelijk eindigde in een enorme rel. De twee gingen in 2019 na meer dan twintig jaar uit elkaar, maar Blythe liet het de jaren daarna er niet bij zitten.

'Leven vol leugens'

Volgens haar had de auteur meerdere affaires en leidde hij een 'leven vol leugens'. Een van de vrouwen waar Brown de bloemetjes mee buiten zou hebben gezet, was Pietersen. Uiteindelijk troffen Brown en zijn ex-partner een regeling.

Nu kan de focus voor Brown op zijn nieuwe boek én zijn Nederlandse geliefde. Overigens biecht hij aan het Algemeen Dagblad op dat één ding hem niet gaat lukken. "Ik dacht trouwens dat ik de Nederlandse taal wel kon leren, op de universiteit was ik altijd goed met taal. Maar mijn poging heeft drie weken geduurd. Het bleek veel te moeilijk."