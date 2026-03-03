Opnieuw is er het nodige te doen rondom Charlotte Dujardin. De 40-jarige olympisch kampioene kwam in 2024 na een onthullende video in opspraak en werd voor een jaar geschorst. Anderhalf jaar later zit de Britse opnieuw in de problemen, vanwege een incident in Amsterdam.

Dujarin is een bekende dressuuramazone. Ze deed mee aan drie Olympische Spelen en was daarin enorm succesvol. Bij haar olympische debuut in Londen (2012) won ze tweemaal goud en vier jaar later prolongeerde ze haar individuele titel in Rio de Janeiro. Ook won ze toen zilver. In Tokio was ze goed voor tweemaal brons. In 2024 zou ze voor haar vierde Spelen gaan, maar na een video ontstond er de nodige ophef over haar.

Slaan met een zweep

Wat was er aan de hand? Er lekte een video uit waarop Dujardin te zien was. Op de beelden mishandelde ze een paard door het veelvuldig met een zweep tee slaan. De beelden lekten vlak voor de Spelen van 2024 in Parijs uit en hadden effect. Dujardin werd voor een jaar geschorst door de internationale paardensportbond en verloor enorm veel sponsoren.

Een einde van haar carrière betekende het niet, want na de verbanning keerde ze terug. Haar comeback is echter niet onbesproken, want opnieuw zijn er beelden opgedoken waarin Dujardin een kwalijke rol lijkt te spelen. Het gaat om de warming-up van de ruiter en haar paard tijdens een wedstrijd in Amsterdam. Daar was de Britse vorige maand bij aanwezig, maar tijdens de opwarming deed ze een handeling die in de paardensportwereld gehekeld wordt.

Gas geven én remmen tegelijk

Met haar aanwijzingen sommeert ze het paard zowel vaart te maken, als af te remmen. Iets wat in de paardensportwereld volgens velen absoluut niet mag. The Times sprak met experts uit de sport en zij zijn enorm kritisch op de actie van Dujardin, die dus zes maanden na haar terugkeer weer onder vuur ligt in de sport. Een van de ondervraagden omschrijft de actie als volgt. "Het is alsof je je auto vraagt om gas te geven terwijl je zelf remt. Kijk naar het paard, het gedrag en de signalen. Het paard staat onder druk."

De hoofdrolspeelster zelf wilde niet reageren. Via haar sociale media-kanalen krijgt ze massaal kritiek van paardensportliefhebbers naar aanleiding van de beelden. De Britse paardensportfederatie laat in een korte reactie weten dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken uit de minutenlange video.