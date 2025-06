In Australië is een olympisch ruiter geschorst nadat hij zijn paard meermaals sloeg. Heath Ryan deelde op een video maar liefst 40(!) klappen met een zweep uit aan zijn paard, waardoor Australische bond nu afscheid van hem neemt.

De Australische ruiterbond Equestrian Australia kreeg een video van twee jaar geleden doorgestuurd waarop Ryan te zien is. Hij deelt op die video veertig tikken met een zweep uit aan zijn paard Nico. Naar eigen zeggen waren de klappen uit belang voor het paard. Daar gaat de bond niet in mee. Equestrian Australia heeft besloten om de 66-jarige Ryan voorlopig te schorsen.

In een statement geeft de bond aan enorm geschrokken te zijn van de naar buiten gekomen video van Ryan en Nico. "Equestrian Australia is zeer geschrokken en bezorgd over de behandeling van het paard dat op deze beelden te zien is. Ons beleid omvat hoge normen om alle deelnemers en hun paarden te beschermen tegen slechte fysieke, sociale en emotionele omstandigheden."

Onderstaande beelden kunnen als heftig worden ervaren.

Another ‘expert’ & renowned Olympian Heath Ryan.

He was only trying to ‘save’ Nico from the slaughter house & this was part of the rescue mission.

42 strikes, that’ll teach him alright. pic.twitter.com/ITvzNdY2ag — Minnie1602 (@Minnie1602) June 12, 2025

'Moment van leven of dood'

Ryan gaf in een verdrietig statement ook een reactie op de video en zijn daaropvolgende schorsing. De ruiter geeft echter aan dat hij geen keus had. "Ik ben zo verdrietig dat dit op video is vastgelegd. Als ik aan mezelf had gedacht, was ik er meteen vandoor gegaan en had ik Nico naar de slacht gestuurd. Die video was een moment van leven of dood voor Nico en ik moest echt mijn uiterste best doen om te zien of Nico andere opties zou overwegen."

Ook laat Ryan vallen dat er andere ruiters zijn die de techniek gebruiken, maar dat hij zelf er nu voor gestraft wordt. "Dit alles gebeurde oprecht met het belang van het paard als enige overweging. Ongelooflijk dat het zo succesvol was voor iedereen behalve voor mij met het uitbrengen van deze video." Ryan deed op de Olympische Spelen in Peking mee aan het dressuuronderdeel, maar kon zichzelf niet in de medailles rijden.