Janneke Boonzaaijer heeft zich op spectaculaire wijze weten te plaatsen voor de individuele finale van de eventing jumping finale. In de vuist die ze maandagmiddag de lucht in stak na een foutloze eerste sessie zat zoveel beleving dat zelfs de Britten het na afloop hadden over kippenvel. We spraken Boonzaaijer zelf over die gebalde vuist: “Ik hoopte hier stiekem op, als het dan op zijn plek valt, is het zó waanzinnig gaaf.”