Jetze Plat werd liefst drie keer paralympisch kampioen in het (para)triatlon. Het 34-jarige fenomeen neemt nu afstand van die sport, om zich te richten op wheelen. Dat is een ander woord voor rolstoelracen.

Plat is al liefst tien jaar veruit de beste op de paratriatlon. Sinds 2015 werd hij niet meer verslagen, behalve als hij materiaalpech had. Daar voegde hij ook nog eens goud aan toe op drie verschillende Paralympische Spelen. Plat vroeg zich door al die successen af of hij dit nog wilde blijven doen.

"Winnen is leuk, maar de motivatie om mezelf te blijven verbeteren, verdween er een beetje door", zei Plat in gesprek met Transition. Dat is een online magazine van de Nederlandse Triathlon Bond. Wheelen is niet compleet nieuw voor Plat: hij deed vorig jaar op de Paralympische Spelen al mee aan het onderdeel, omdat hij op zoek was naar een nieuwe prikkel. De atleet uit Amsterdam werd toen negende.

'Het antwoord was nee'

Nu neemt hij definitief afscheid van de paratriatlon. "Ik vroeg me af of ik een betere atleet of een gelukkiger mens zou worden als ik nóg een wereldtitel zou winnen. Het antwoord was nee. Ik ben dankbaar dat ik zelf het tijdstip heb kunnen bepalen en dat mijn lichaam sterk en fit genoeg is om een andere richting te kunnen kiezen."

De focus kan vol op wheelen, wat hij inmiddels al een tijdje doet. "Ik sta af en toe op het podium, maar ik denk dat er in het wheelen nog wel een man of zes sterker zijn dan ik. Ik zie nog genoeg ruimte voor verbetering. Wheelen is heel technisch, ik denk dat ik daar nog veel te winnen heb."

Afwezigheid van koning en koningin

Plat sprak zich vorig jaar uit over de afwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima op de Paralympische Spelen, terwijl zij in Parijs wel op de Olympische Spelen waren. Johan Derksen had bij Vandaag Inside flinke kritiek. Plat was daar ook aanwezig: "Het was natuurlijk jammer dat hij niet in Parijs was. Zeker. Maar dat is denk ik vooral voor hen een gemiste kans."