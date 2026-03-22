Het was even schrikken een paar weken geleden omtrent de Noorse koning Harald. De stokoude royal moest tijdens een vakantie worden opgenomen in het ziekenhuis, maar herstelde wonderwel. Genoeg in ieder geval om zaterdag een eeuwenoude traditie kleur te geven en para-atleet Nils Erik Ulset in de schijnwerpers te zetten.

De Noorse koning Harald heeft zaterdag in Holmenkollen de Holmenkollenmedailles uitgereikt aan de Noorse para-biatleet en para-langlaufer Nils Erik Ulset en de Duitse biatlete Franziska Preuss. Ulset is de eerste para-atleet die deze onderscheiding ontvangt. De medaille wordt in Noorwegen al sinds 1895 uitgereikt en is dus een eeuwenoude traditie.

Paralympische Spelen

De 89-jarige Harald was samen met zijn echtgenote koningin Sonja bij de achtervolgingswedstrijd voor biatleten. De Zweedse Hanna Öberg won de achtervolgingswedstrijd voor vrouwen en de Noor Sturla Holm Lægreid bij de mannen. Beide winnaars werden na afloop door het koningspaar gefeliciteerd. Op foto's is te zien dat de koning de winnaars zittend ontving. Harald en zijn vrouw Sonja zijn sportliefhebbers en waren tijdens de Olympische Spelen ook al in Milaan om bij het schaatsen te kijken. Daar zagen ze landgenoot Sander Eitrem goud pakken op de vijf kilometer.

Ziekenhuisopname

Het Noorse koningspaar was vorig weekend ook in Holmenkollen, toen bij het Ski Festival en in aanwezigheid van hun zoon, kroonprins Haakon. De koning was kort daarvoor weer aan het werk gegaan, na een ziekenhuisopname tijdens zijn vakantie op Tenerife.

Koning Felipe van Spanje

De Noorse koning was niet de enige van adellijk bloed die zich liet zien in de sportwereld zaterdag. Koning Felipe van Spanje heeft zaterdag een bezoek gebracht aan het wereldkampioenschap Formule E in Madrid. Het was de eerste keer dat een race in het wereldkampioenschap voor elektrische eenzitters op het Circuito del Jarama plaatsvond.

Voorafgaand aan de race kreeg de koning een rondleiding over het circuit. Op foto's die zijn gedeeld door het Spaanse hof is te zien dat hij onder meer langsging bij de garage van het Spaanse automerk CUPRA. Daar ontmoette de koning de Spaanse coureur Pepe Martí. Felipe keek tijdens zijn bezoek naar de zesde race in het wereldkampioenschap. Na afloop mocht hij de beker overhandigen aan de winnaar, de Portugees António Félix da Costa.