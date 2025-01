Jetze Plat is een paralympische legende. In Parijs voegde hij drie gouden medailles toe aan de vijf plakken die hij in het verleden al verzamelde. Om de laatste Spelen uitdagender te maken, deed hij ook mee aan de marathon. Hij werd slechts negende, maar na afloop had hij toch mooi nieuws te melden. "Op 1 januari is mijn vriendin uitgerekend."