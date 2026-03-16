De Paralympische Winterspelen zitten er weer op en met zeven medailles eindigde Nederland op een knappe negende plek in de medaillespiegel. Voormalig tophockeysters Ellen Hoog en Naomi van As spreken in de Sportnieuws.nl-podcast hun verbazing uit over de afwezigheid van koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij het evenement in Milaan-Cortina.

“Wat hebben wij het daar goed gedaan!”, begint Hoog enthousiast, doelend op de prestaties van Nederland op de Paralympische Spelen. “Zeven medailles! De beste prestatie ooit geëvenaard. Drie keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Ongekend. We zijn als Nederland zo’n groot sportland voor zo’n klein landje.”

Van As vult aan: “Als negende geplaatst in de medaillespiegel en dan komen we alleen maar uit in het parasnowboarden en para-alpineskiën. En maar met acht atleten.” Volgens Hoog was er één sporter die er echt uitsprong. “Drie gouden medailles van Jeroen Kampschreur!”, benadrukt ze.

Bekende gezichten

Daarna gaat het in de podcast over de Nederlandse afgevaardigden die aanwezig waren bij de wedstrijden in Cortina d’Ampezzo. “We zagen premier Rob Jetten. Hij was daar met zijn Argentijnse verloofde, Nico Keenan”, vertelt Hoog. Keenan speelt hockey in Nederland voor Klein Zwitserland.

'Ik miste het koningspaar'

Volgens Hoog ontbraken er twee belangrijke gasten in MIlaan. “Ik miste eigenlijk wel koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Toch?”, zegt ze vragend.

Van As legt uit hoe dat normaal gesproken gaat. “Meestal komt elke Paralympische Spelen prinses Margriet. Zij is dan degene die het koningshuis vertegenwoordigt. Ik zou toch denken: ‘we gaan nog een keer daarheen’. Mega leuk. Steun de paralympische sporters. Maar nee, ze waren er niet… jammer.”

Groter verschil tussen Spelen

Volgens Hoog kan zo’n keuze bijdragen aan een groter verschil tussen de Olympische en de Paralympische Spelen. “Dat is nu al een groot verschil. Er kijken zoveel mensen naar de Olympische Spelen en iedereen beleeft dat zo nauw, en dan worden de Paralympische Spelen eigenlijk veel minder bekeken. Je hoort er minder mensen over.”

Ze vindt dat jammer, juist gezien het optreden van de sporters. “Wat een prestaties! Dan wordt het verschil misschien nog groter als het koningshuis tijdens de Olympische Spelen er wel was en nu niet.”

In deze aflevering gaat het nog één keer uitgebreid over schaatsen en shorttrack voordat de sporters aan hun welverdiende vakantie beginnen. Ook wordt de teleurstellende race van Max Verstappen besproken en blikken ze vooruit op het WK indooratletiek van komend weekend.