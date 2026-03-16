Daags na de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen heeft de NOS cijfers gedeeld van het aantal Nederlandse kijkers naar het toernooi. Het paralympische evenement trok in totaal meer dan 2,3 miljoen kijkers op NPO 1. Bij de Olympische Winterspelen waren dat er precies tien miljoen meer.

Dagelijks keken gemiddeld 464.000 kijkers naar het NOS-avondprogramma over de Paralympische Winterspelen, meldt de omroep maandag. Daarnaast bekeken ruim 800.000 gebruikers van de NOS-website en de NOS-app het nieuws over het sportevenement.

De best bekeken stream van de NOS van de Paralympische Winterspelen is die van het alpineskiën op 7 maart. De stream werd 52.000 keer gestart. Die dag won paraskiër Niels de Langen een zilveren medaille, de eerste medaille voor Nederland op deze Paralympische Winterspelen. Uiteindelijk wonnen de Nederlandse paralympiërs in totaal zeven medailles, waarvan drie keer goud voor zitskiër Jeroen Kampschreur.

Kijkers Olympische Winterspelen

Eerder meldde de NOS dat in totaal 12,3 miljoen Nederlanders naar de Olympische Spelen hadden gekeken, die van 6 tot en met 22 februari plaatsvonden in Milaan en Cortina. De best bekeken uitzending was de 1000 meter schaatsen bij de mannen met 4,1 miljoen kijkers. Daar veroverde Jenning de Boo zijn eerste olympische eremetaal.

De Groninger veroverde een zilveren plak met een tijd van 1.06,78, waarmee hij nipt achter de Amerikaan Jordan Stolz eindigde. Echter werd de afstand vooral overheerst door een incident met Joep Wennemars, die bij de kruising gehinderd werd door zijn tegenstander en daardoor vermoedelijk een bronzen of zilveren plak misliep. Wennemars keerde uiteindelijk zonder medailles naar huis. Op de 1500 meter eindigde hij nipt naast het podium.

Koning

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben genoten van de Nederlandse prestaties tijdens de Paralympische Spelen van Milaan en Cortina. Dat deelt de koning in een persoonlijk bericht op sociale media.

"Met zeven medailles keert TeamNL terug van de Paralympische Spelen. Koningin Máxima en ik hebben genoten van de races van onze paralympische sporters in de sneeuw van Cortina!", laat de koning weten. Samen met prinses Margriet ontvangt de koning de Nederlandse paralympische sporters dinsdag op Paleis Noordeinde. "We kijken er naar uit", deelt de koning daarover.