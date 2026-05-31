Voor Jan Paul van Hecke wordt het een bijzondere zomer. De verdediger van Brighton & Hove Albion gaat voor het eerst naar een eindtoernooi met het Nederlands elftal. Op de eerste dag van de voorbereiding op het WK deelt Van Hecke nog meer goed nieuws.

Op zijn Instagram-account en samen met zijn vrouw Sofie deelt hij een mooie foto op het strand. Het koppel is namelijk in verwachting. Niet van één kindje. Nee, er komen twee jongens aan voor het Van Hecke-gezin.

In de reacties zijn enkele bekende namen te vinden. Zo is team- en landgenoot Bart Verbruggen erg blij voor de verdediger en laat ook Micky van de Ven met een hartje iets van zich horen. Van Hecke wordt voor het eerst vader.

Gakpo

De Oranje-internationals zitten goed in hun vel, want Van Hecke was deze week niet de enige die een gezinsuitbreiding aankondigde. Cody Gakpo en zijn vriendin Noa van der Bij werden twee jaar geleden ouders van zoontje Samuël en nu komt er een nieuw kindje aan.

Amateurploeg pakt uit

Voor Van Hecke wordt het zijn eerste eindtoernooi met Oranje. De 25-jarige verdediger van Brighton speelde tot dusver elf interland voor het Nederlands elftal, maar was er twee jaar geleden op het EK nog niet bij.

Dat het een knappe prestatie is van Van Hecke om mee te gaan naar Noord-Amerika, waren ze bij amateurclub V.V. Arnemuiden niet vergeten. Toen de verdediger in zijn dorp in Zeeland was om vervolgens naar Zeist te vertrekken, stonden er massa's mensen langs de kant met oranje-fakkels om hun dorpeling aan te moedigen. Het leverde prachtige beelden op.

Oranje maakt zich op voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In de poule wordt er gespeeld tegen Japan, Zweden en Tunesië. De komende weken wordt er richting de groepswedstrijden nog geoefend tegen Algerije en Oezbekistan.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover