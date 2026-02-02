Schaatstempel Thialf is al jaren het decor van de grootste en mooiste wedstrijden en toernooien, maar de kers op de taart ontbreekt nog in Heerenveen: de Olympische Spelen. Met plat land Nederland is de kans op een eigen organisatie klein, maar Thialf heeft de hoop over vier jaar in ieder geval het schaatstoernooi te organiseren.

Nederland stelt alles in het werk om Thialf aan te prijzen als locatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. De Winterspelen vinden over vier jaar plaats in de Franse Alpen, waar geen geschikt ijsstadion aanwezig is. Het ijsstadion in Heerenveen wordt gezien als één van de twee locaties waar over vier jaar het schaatstoernooi kan worden gehouden. Verschillende betrokken Nederlandse partijen zullen de Franse organisatoren deze week informatie overhandigen waarmee ze hopen af te dwingen dat de keuze op Thialf valt.

Concurrentie van Turijn

De organisatoren van de Winterspelen in 2030 zijn al herhaaldelijk op bezoek geweest in Thialf. De Franse regio Alpes-Provence probeert de meest geschikte locatie voor het langebaanschaatsen te vinden en kijkt daarom over de grenzen. Behalve Thialf zou het Italiaanse Turijn ook een alternatief zijn. Daar vond het olympische schaatstoernooi in 2006 plaats. Het Franse organisatiecomité gaat binnenkort de verschillende schaatslocaties beoordelen, waarna ook de financiële aspecten worden gewogen. Een definitief besluit valt waarschijnlijk in de zomerperiode.

'Unieke kans voor Nederland'

De betrokken partijen - Thialf, gemeente Heerenveen, provincie Fryslân, ministerie van VWS, KNSB en NOC*NSF - prijzen Thialf aan als de snelste en meest duurzame laaglandijsbaan ter wereld. Staatssecretaris Judith Tielen (Jeugd, Preventie en Sport) stelt dat het organiseren van het olympisch langebaanschaatsen in 2030 "een unieke kans is voor Nederland". "We hebben in Nederland fantastische faciliteiten om de schaatsers en fans een onvergetelijke ervaring te geven. Het zou een eer zijn om 102 jaar na de Spelen in Amsterdam samen met Frankrijk een olympisch evenement te organiseren", aldus Tielen.

