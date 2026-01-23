Veel schaatsers rijden nergens liever hun rondjes dan in Thialf. Daar zit namelijk in regel aardig wat publiek op de tribunes, terwijl het in pakweg Tomaszów Mazowiecki wat minder volgepakt zit. Daar staat tegenover dat Thialf niet de snelste baan is. Is Thialf dan toch nog de topfavoriet?

Niemand minder dan tweevoudig wereldkampioen sprint Brittany Bowe (37) stelt die vraag aan enkele schaatscollega's. Ze bewaart mooie herinneringen aan Thialf, want ze haalde daar driemaal een gouden plak bij de WK afstanden, in 2015 (1000 en 1500 meter) en 2021 (1000 meter).

Opwinding en energie

Op Instagram wordt de vraag zo geformuleerd: "De opwinding van schaatsen op het snelste ijs ter wereld. Of de energie van racen voor het grootste publiek in het World Cup-circuit. Welke van die twee kies je en waarom?"

Joy Beune noemt het een lastige vraag. Toch komt ze met een eenduidig antwoord: "Het snelste ijs". Oftewel Salt Lake City, want dat is als je naar de baanrecords kijkt de nummer 1 op die lijst.

Kjeld Nuis

Maar haar vriend Kjeld Nuis gaat, we zouden bijna zeggen uiteraard, tegen Beune in. "Het publiek in Thialf. Ja, absoluut!", zegt hij grijzend.

Jordan Stolz, de regerend werelkampioen allround, komt aan het begin van zijn antwoord met een onverwachte opmerking. "Zit mijn haar goed?", vraagt hij. Daarna komt het antwoord: "Het grootste publiek." En zo wisselen de topschaatsers elkaar af met uiteenlopende antwoorden. Antoinette Rijpma-de Jong gaat ook voor Thialf. Erin Jackson, olympisch kampioene op de 500 meter, doet ook een duit in het Thialf-zakje.

Eindstand

Bowe sluit zelf de reeks af en brengt de totaalstand bij Salt Lake City versus Thialf op 12-7 in Nederlands voordeel. "Niks laat zich vergelijken met de fans op die plek", sluit Bowe af.

