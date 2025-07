Voor schaatstopper Jutta Leerdam is het komende halfjaar van groot belang. Ze is hard aan het trainen richting de start van het schaatsseizoen, waar kwalificatie voor de Olympische Spelen op het programma staat. Buiten de schaatsbaan traint ze haar conditie. Maar er is ook tijd om in bikini in de zon te zitten.

De 26-jarige Leerdam is alweer een tijdje terug in Nederland. Ze moet haar verloofde Jake Paul daarom dan ook missen. Het afgelopen jaar spendeerde ze maanden in zon en op het strand van Puerto Rico, het eiland waar Paul een villa heeft.

Nu ze weer in Nederland is, zal ze moeten wennen aan het Hollandse weer. De ene dag eet je een pizzaatje op het strand, de andere dag moet je jezelf in grijs weer motiveren om een rondje hard te lopen. Leerdam kan er stiekem wel van genieten.

"We hebben het te weinig over hoe rustgevend alleen zijn wordt zodra je frontale kwab is ontwikkeld", schrijft ze met een knipoog op TikTok. Op de beelden is te zien hoe ze in een volledig zwarte outfit verschillende oefening doet. "Behalve voor tijd met je verloofde en familie, maar dat is thuis", geeft ze toe.

Wat opvalt is haar nekwarmer, want zó koud is het in Nederland zeker niet meer. Leerdam lijkt haar rondje hardlopen in de anonimiteit te doen. Logisch, want met haar vijf miljoen volgers op Instagram is de kans groot dat ze herkent zou worden.

Tijd voor familie

Op Instagram deelt Leerdam nog meer plaatjes in volledig zwart, de kleuren van haar nieuwe Team Kafra. Samen met Kai Verbij en de talentvolle Ted Dalrymple traint ze in Thialf onder de bekende coach Kosta Poltavets. Leerdam deelt hoe haar dagen er deze zomer uitzien: trainen, tijd met familie, en nog eens trainen. "Hoofdstuk: moe en family time", schrijft ze onder haar post.

Ook deelt Leerdam op sociale media beelden van haar vrije tijd. Zo is de ex-wereldkampioene al etend te zien in bikini, lekker genietend van de zon. Een goede balans tussen fysieke arbeid en rust, uitermate belangrijk voor een topsporter.

Ze zal haar doel in haar achterhoofd houden: olympisch kampioen worden. In februari 2026 worden de Olympische Winterspelen in Italië gehouden. In 2022 won ze de zilveren medaille op de 1000 meter, maar de ultieme prijs (goud) mist nog in haar prijzenkast.