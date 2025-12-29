De 1500 meter voor vrouwen op het OKT is na een waanzinnig gevecht gewonnen door Antoinette Rijpma-De Jong. De schaatsster pakte haar laatste kans op een olympisch ticket. Teamgenote Femke Kok verraste met de tweede plek, terwijl wereldkampioene Joy Beune verrassend buiten de boot viel.

De 1500 meter was op voorhand misschien wel de wedstrijd waar de meeste mensen naar uitkeken. Met Joy Beune, Marijke Groenewoud, Antoinette Rijpma-De Jong en Angel Daleman is deze afstand normaal al erg druk bezet in Nederland, maar ook Jutta Leerdam en Kok besloten zich voor de verandering eens te wagen aan de schaatsmijl. Het zorgde voor een zinderende strijd waarin Rijpma-De Jong, Kok en Groenewoud uiteindelijk de tickets voor de Spelen pakten.

De grote namen zaten allemaal in de laatste paar ritten, maar al snel was er vuurwerk. Chloe Hoogendoorn kwam in de derde rit tot een tijd van 1.54,35 en daarmee zou ze eerder dit jaar bij de NK afstanden tweede zijn geworden. Ze was daarmee een stuk sneller dan Leerdam, die een snelle start moest bekopen in de laatste ronde.

Zinderend gevecht om tickets voor Spelen

De tijd van Hoogendoorn bleek echter niet de winnende, want in de laatste paar ritten volgden een aantal waanzinnige tijden. Wereldkampioene Beune en Groenewoud stuwden elkaar zaterdag op de 3000 meter naar grote hoogten en deden dat twee dagen later opnieuw. Groenewoud won het onderlinge duel met een miniem verschil: 1.53,05 en 1.53,21. Ook dat was echter niet genoeg voor de zege.

Rijpma-De Jong en Kok, die eerder dit jaar nog een baanrecord reed, zorgden in de voorlaatste rit namelijk voor een sensatie door de eerste twee plekken te pakken. Rijpma-De Jong bleek na een waanzinnige slotronde uiteindelijk 0,01 seconde sneller dan haar teamgenote en 0,03 seconde eerder over de streep dan Groenewoud. Daleman kwam in de slotrit niet tot een snellere tijd en dus rijden die drie in Milaan de 1500 meter. Wereldkampioene Beune viel daardoor buiten het podium en rijdt de afstand niet op de Spelen.

📱 Download nu de Sportnieuws.nl App, zo ben je altijd als eerste op de hoogte en mis je niets uit de sportwereld.

🔔 Volg ons via Google Discover, zo krijg je direct de verhalen naar jouw persoonlijke voorkeuren te zien.

Blijf via onze speciale schaatspagina altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Check in bij Sportnieuws.nl Dromen van Goud, waar olympisch kampioene Marianne Timmer wekelijks haar mening geeft over de prestaties. Met onze schaatskalender weet je daarnaast altijd wanneer welke belangrijke wedstrijd is. Wil je helemaal niets missen uit de schaatswereld, download onze Sportnieuws.nl App.