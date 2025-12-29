Jutta Leerdam had haar warming-up voor de 1500 meter op het OKT wel heel toevallig gepland. De Nederlandse topschaatsster reed in de trainingsbaan tijdens de eerste ritten van haar concurrentie om zich klaar te stomen voor de voor haar bijzondere afstand. Ze kwam toevallig naast Chloé Hoogendoorn uit bij de laatste bocht.

Schaatsers rijden altijd in de trainingsbaan van Thialf om op te warmen, ook tijdens de 1500 meter op het OKT. Wat Leerdam deed, was dus absoluut niet raar of verboden. Wel was het toevallig dat ze meereed met Hoogendoorn die de laatste binnenbocht had. Omdat er nauwelijks een afscheiding is tussen de beide banen, reed Leerdam praktisch naast de rijdster van Team Essent. Die ondervond er geen hinder van en kreeg zelfs een boost.

'Hulp' voor Hoogendoorn richting PR

Leerdam nam namelijk de wind weg en trok Hoogendoorn dus een beetje op gang, onbedoeld. De topschaatsster heeft er niks aan om haar concurrenten te helpen. Toch hielp het Hoogendoorn zienderogen. Ze kwam tot een dik persoonlijk record op de 1500 meter en zette even de snelste tijd van iedereen neer. Ze reed 1:54,356 en was daar dolblij mee. Net als haar coach Jac Orie. Sowieso was het ijs in Thialf razendsnel, want van de top-tien in de eerste ritten waren er zes persoonlijke records te noteren.

Diskwalificatie in het verleden

De beelden van Leerdam en Hoogendoorn deden denken aan een rit in 2004. Op de WK allround werd Jochem Uytdehaage gediskwalificeerd omdat hij in de binnenbaan zijn TVM-ploeggenoot Carl Verheijen met het zogeheten 'stayeren' hielp aan een snelle tijd. Maar omdat Leerdam en Hoogendoorn van verschillende teams zijn en voor eigen gewin rijden, is de toevalligheid van dit OKT van hele andere orde. Sterker nog; Leerdam was in haar eigen 1500 meter langzamer dan Hoogendoorn.

