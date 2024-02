Antoinette Rijpma-de Jong vreest voor de teamsprint: 'Dat hebben we nog nooit gedaan'

Het wordt spannend hoe de teamsprint bij de Nederlandse vrouwen gaat op de WK afstanden. Donderdag staat de schaatsafstand meteen op het programma en dus moeten de drie Nederlandse schaatssters er staan. Antoinette Rijpma-de Jong vraagt zich af of dat gaat lukken.

Het sprintteam moet het doen zonder Femke Kok. Zij bedankte voor een plek als laatste wagonnetje. Niet omdat ze dat niet wilde, maar omdat dat haar teveel energie kost, met een dag later de voor haar belangrijkste dag op het programma. Ze verdedigt op de 500 meter haar titel. “Ik wil me best inzetten op een andere positie, maar de derde plek doe ik liever niet op de dag voor de 500 meter", zei Kok over haar besluit.

Medaille is de vraag

En dus moet Rijpma-de Jong weer opdraven op de teamsprint. Eerst was ze nog reserve, nu moet de ze 'gouden' Kok van 2020 en 2022 vervangen. Zij gaat als derde schaatsster de race afmaken. Dat deed ze al eens eerder, maar toen reed ze vrijwel de complete afstand solo. Kok reed de eerste rondjes veel te hard voor Rijpma-de Jong. Nu krijgt ze Jutta Leerdam erbij.

'We trainen heel weinig'

“Femke is in principe de beste optie voor de eerste ronde, maar ze rijden zo snel”, zegt Rijpma-de Jong tegen schaatsen.nl. “Dat hebben we nog nooit gedaan. We trainen heel weinig, Jutta heeft ook al een jaar geen teamsprint gereden.”