Femke Kok (23) gooit alles op 500 meter bij WK afstanden: 'Ik wil mijn titel met succes verdedigen'

Femke Kok is met TeamNL aangekomen in Calgary. Deze week staan daar de WK afstanden op het programma. De 23-jarige topschaatsster wil daar haar titel verdedigen op de 500 meter. Ondertussen baalt Kok stiekem van haar afwezigheid op de 1000 meter. "Ik heb laten zien dat ik daar ook medaillekansen heb."

Sportnieuws.nl belde met Kok in Canada. Vorig jaar pakte zij bij de WK afstanden het goud op de 500 meter in Heerenveen. "Ik hoop natuurlijk dat ik mijn titel kan verdedigen. Dat is wel mijn grote doel. Tot nu toe ziet het er heel goed uit in de training." De snelste sprintafstand staat vrijdag op het programma.

De concurrentie is dit jaar enorm, ziet ook Kok. "We zijn aan elkaar gewaagd, alle meiden in de top vier", doelt Kok op Erin Jackson, Kimi Goetz, Min-Sun Kim en zichzelf. "En er kan altijd nog een outsider zijn. Ik was vorig jaar ook niet goed bij de World Cups, maar stond er wel op het WK."

Is alles minder dan goud een teleurstelling voor Kok, met deze concurrentie? "Het ligt eraan hoe de rit is gegaan. Als ik denk dat ik alles eruit heb gehaald, ben ik denk ik wel tevreden."

Heel zacht ijs

Als schaatsster kan het lekker zijn om een bepaalde tijd voor ogen te hebben. Zeker met deze concurrentie. Maar nu al naar tijden kijken is onmogelijk, geeft Kok aan. "Aan het begin van de week was het ijs heel erg zacht en gewoon niet goed. Maar ik denk wel dat dat nog goed komt." Stiekem hoopt Kok zelfs nog op 'PR-ijs'.

Om het onderwerp 'de 500 meter' af te sluiten, kreeg Kok nog een stelling voorgeschoteld. Liever met een PR (persoonlijk record) vierde worden, of met een slechte tijd derde? "Oeh, dat is een lastige. Tijdens een WK gaat het om de medailles en niet om de tijden, dus dan ga ik toch voor brons."

Femke Kok met haar concurrenten Min-Sun Kim (links) en Erin Jackson (rechts) / ANP

Teamsprint afgezegd

Een dag voor de 500 meter staat de teamsprint op het programma. Kok heeft er zelf voor gekozen om donderdag niet mee te doen aan die afstand. "Ik was dan ingezet voor ronde drie, en dat is gewoon net te veel impact voor die 500. Dan ga je net te veel kapot. Dat is niet mijn ideale voorbereiding. Vorig jaar heb ik 'm ook overgeslagen en dat ging heel erg goed. Ik heb zoiets: het is goed zo, ik focus me gewoon op de 500 meter."

Balen van die 1000 meter

Kok geeft aan dat zij wél mee had gedaan als de teamsprint na haar individuele afstanden was. In Calgary doet Kok enkel mee aan de 500 meter en zal ze op zaterdag met een beteuterd gezicht naar de 1000 meter kijken. Zij kwalificeerde zich op het moment supreme niet voor die afstand door een valpartij bij de NK afstanden.

En dat is enorm zonde, want Kok denkt dat ze mee had kunnen doen om de medailles op die afstand. "In Salt Lake werd ik gehinderd op de kruising en ik zat maar een tiende achter de winnaar. Toen zag ik gewoon dat ik het in me had en had ik het vertrouwen dat ook kon winnen daar. In Quebec reed ik ook en toen werd ik tweede."

"Dat maakt het wel heel zuur, dat ik daar niet start. Ik heb in Salt Lake laten zien dat ik wél die medaillekansen heb." Kok kan, door het afzeggen van de teamsprint én het mislopen van de 1000 meter, in ieder geval al haar energie steken in het verdedigen van de titel op de 500 meter.