Jesper de Jong en Pien Hersman hebben het gedurende het seizoen erg druk, maar rond de decemberperiode vond het sportkoppel een aantal dagen vrij. Die hebben ze met elkaar goed gespendeerd.

De Jong en Hersman hebben het tijdens het seizoen erg druk. Eerstgenoemde heeft als tennisser maar weinig dagen vrij en is druk bezig met zo hoog mogelijk op de ATP rankings komen. Op het moment staat De Jong 74e richting de aankomende Australian Open. Voordat de Nederlander aan dat toernooi begon, spendeerde hij wat tijd met zijn vriendin Hersman. De twee bezochten een schaatsbaan, vierden oud & nieuw samen en tussendoor had De Jong nog tijd om te trainen richting de belangrijke periode.

Voor De Jong start het aankomende tennisseizoen weer met een eerste ronde op het ATP-toernooi van Hong Kong. De Nederlander neemt het dan op tegen de Canadese tennisser Gabriel Diallo. Vervolgens zal De Jong aan de start verschijnen van de Australian Open. Dat toernooi begint op 12 januari, maar het is nog niet bekend wanneer de Nederlander voor het eerst op de baan zal verschijnen.

Pien Hersman

Ook Hersman is blij dat ze haar vrije dagen met De Jong kon doorbrengen. Zij deelde ook een reeks mooie foto's samen met De Jong, maar ook beelden dat ze weer vol in training is. Hersman wist zich op het olympisch kwalificatietoernooi niet te plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina d'Ampezzo. Op haar Instagram noemt Hersman het dan ook 'een maand die nogal op een achtbaan leek'. Onder haar foto's reageren veel collega's uit de schaatswereld als Joy Beune en Kjeld Nuis.

Hersman is in ieder geval klaar voor wat 2026 zal brengen. Ze maakt nog niet bekend wat ze precies zal gaan doen. De Olympische Spelen worden in februari gehouden en daar zullen de Nederlanders op de schaatsbaan weer op jacht gaan naar de medailles. Op de sprintafstanden, de favoriete afstanden van Hersman, rijden toppers als Jutta Leerdam, Femke Kok, Anna Boersma en Suzanne Schulting.