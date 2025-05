Bekend schaatskoppel smelt bij ontroerende beelden: lastige tijd met prachtige momenten

De Nederlandse schaatser Wesly Dijs (29) en zijn Noorse partner Martine Ripsrud (29) beleven bijzondere tijden. Hun dochter Lynn kwam onlangs namelijk ter wereld. Het koppel deelt maar al te graag prachtige beelden van hun kindje.

Dijs en Ripsrud hebben op woensdag een mooi filmpje gedeeld op hun Instagram-stories. Te zien is hoe dochter Lynn in een bedje ligt. Als bijschrift staan er twee emoji's bij: eentje van handen die een hartje vormen en een gezicht dat tegen de tranen vecht. Die laatste is een teken van dankbaarheid, ontroering en trots.

Niet makkelijk

Het ouderschap is overigens niet gemakkelijk voor het schaatskoppel. De combinatie van topsport en het kersverse ouderschap is een flinke uitdaging. Zo gaven de twee op moederdag een open inkijkje in de nieuwe realiteit met de komst van hun dochter.

De geboorte van Lynn liet wat langer op zich wachten. Rond de uitgerekende datum, eind april, plaatste Ripsrud nog een opvallende story op Instagram. "Verwachtingsdatum. Wanneer zal ze hier zijn?", schreef ze, doelend op haar langdurige zwangerschap. Uiteindelijk werd hun dochter geboren op Koningsdag, 26 april. Sindsdien draait hun leven volledig om flesjes, slaapjes en de allereerste knuffelmomenten.

Topsport en ouderschap

Toch kent het ritme van de topsport geen genade. Eerder deze maand moest Dijs zijn pasgeboren dochter alweer achterlaten om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. In een Instagram-story deelde hij een foto van Lynn, liggend op bed, vergezeld van de korte maar veelzeggende woorden: "Zie je in 10 dagen, Lynn." Een hartverwarmende boodschap, die tegelijk de emotionele spagaat van een topsporter haarscherp weerspiegelt.

Hoewel Dijs er niet bij kon zijn, werd Ripsrud op haar allereerste Moederdag toch liefdevol in het zonnetje gezet. Op deze speciale dag deelde ze een foto van een schitterend boeket bloemen. "Eerste moederdag", schreef de 29-jarige Noorse bij haar bericht.

i Martine Ripsrud werd verwend door dochter Lynn op haar eerste moederdag. ©Instagram Martine Ripsrud

Schaatskoppel

Dijs en Ripsrud vormen al jarenlang een koppen binnen het internationale schaatswereldje. Hij rijdt voor Team Reggeborgh en heeft meerdere NK-medailles op zijn naam staan, terwijl zij een vaste kracht was in het Noorse team en op nationale kampioenschappen regelmatig het podium haalde. Hun liefde begon op het ijs, maar met de geboorte van Lynn is hun gezamenlijke reis pas echt begonnen. Deze zit vol met uitdagingen van het ouderschap én de topsport.