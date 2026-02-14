Jorrit Bergsma pakte vrijdag een bronzen medaille op de 10.000 meter in Milaan. De support voor hem was immens in de Italiaanse modestad en tussen al die supporters waren er een paar voor hem het belangrijkst. Zijn vrouw en kinderen, die erg trots op Bergsma zijn.

Voor Bergsma werd vrijdag 13 februari een van de meest memorabele momenten uit zijn schaatscarrière. De veertigjarige routinier nam het op tegen wereldkampioen Davide Ghiotto in een rechtstreeks duel op de 10.000 meter, maar de Italiaan had niets te vertellen tegen de sterke Fries. Jorrit Bergsma noteerde een knappe tijd, waar maar twee schaatsers onder wisten te komen. Bergsma pakte daarmee een bronzen plak, maar die was absoluut met een dik gouden randje.

Op de tribune kreeg Bergsma misschien wel het meeste support van iedereen. Ghiotto schaatste als Italiaan een thuiswedstrijd, maar constant werd de Nederlander vanaf de tribunes aangemoedigd. Met een ludiek 'mattie' om het kapsel van Bergsma te symboliseren was het feest groot toen Sander Eitrem en Timothy Loubineaud in de laatste rit niet onder de tijd van de Fries kwamen. Tussen al die matties zat echter ook Heather Bergsma, de vrouw van de schaatser die de spanning van haar man als de beste kon begrijpen.

Heather Richardson-Bergsma

Voordat ze trouwde met Bergsma heette de Amerikaanse Heather Richardson en was ze ook een niet onverdienstelijk schaatsster. Richardson-Bergsma pakte ook een olympische bronzen medaille op de Spelen in Pyeongchang acht jaar geleden. Daar was ze de op twee na beste met de ploegenachtervolging. Richardson-Bergsma werd ook meermaals wereldkampioen op de WK afstanden en WK sprint.

Richardson-Bergsma was na de race dan ook apetrots op haar man. "Ik kon bijna niet kijken. Je weet het nooit natuurlijk. Het is heel speciaal voor ons. Ook met de kinderen erbij. We zijn heel trots op Jorrit. Ook als hij geen medaille haalt, zijn we trots", zo vertelt de ex-schaatsster in het bijzijn van haar twee kindjes die ze met Bergsma kreeg tegenover Omrop Fryslan.