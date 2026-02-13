Omringd door zijn gezin schoof Jorrit Bergsma vrijdagavond aan bij een talkshow. De Frieze superstayer kwam praten over zijn bronzen plak op de olympische 10.000 meter.

In Studio Olimpico van de NOS zei Bergsma: "Het is wel echt een overwinning. De afgelopen jaren was het niet meer zo vanzelfsprekend dat ik een medaille haalde op een groot toernooi. Op de WK afstanden zat ik er wel dichtbij. Ik werd vierd, vijfde. Ik wist wel dat ik op schotsafstand zat. Ik wist dat het nog kon lukken. Maar ze lieten vandaag erg bijzondere tijden zien."

Zijn vrouw Heather Bergsma (voorheen Heather Richardson, voormalig wereldkampioene sprint) en hun twee kinderen zaten erbij. Veel mensen in de studio droegen een pruik van het matje dat bij Bergsma's kapsel hoort.

Geloof

"Niet iedereen had mij opgeschreven voor het podium,", zo gaat de olympisch kampioen van 2014 verder. "Stijn van der Bunt heeft me verslagen op het olympisch kwalificatietoernooi. Ik heb zelf altijd het geloof erin gehad. Als alles klopt, moest het nog een keer kunnen lukken. Ik was ontspannen, ik zit goed in mijn vel. De trainingen gaan goed en er is een goede sfeer in de ploeg. Ik heb mijn grootste geluk thuis zitten. Er zit niet zoveel meer druk op als voorheen."

"Als je geen favoriet bent, ga je anders de wedstrijd in. Ik wist dat er een kasn is dat ik zonder medaille zou afsluiten. Ik reed tegen Davide Ghiotto na de afzegging van Casey Dawson. Ik was er wel blij mee. Je weet dat hij erin gaat knallen. Ik dacht: ik moet de aansluiting houden. Dat dacht ik constant. Op de kruising dichtbij hem blijven en dan maar naar de klote op het end."

Pannenkoeken

Na zijn rit moest Bergsma toekijken wat Sander Eitrem en Timothy Loubineaud ervan bakten. Ze bleken trager dan Bergsma. "Het zijn geen pannenkoeken. Vorig jaar bij de WK afstanden waren dezelfde mannen voor me. Nu heb ik ze achter me gehouden."