Voor Nederland gaf Jorrit Bergsma (40) deze vrijdag op de Olympische Winterspelen kleur. De topschaatser won een bronzen medaille op de 10.000 meter. Maar niet alleen die enorme sportieve prestatie maakte indruk, in het buitenland viel het matje van Bergsma en de vele fans ook op.

Van schaatscoach Jillert Anema tot NOS-analist Erben Wennemars en van honderden op de tribunes tot presentator Henry Schut: allemaal liepen ze met een nagemaakte mat als haardracht rond na de bronzen plak van Bergsma. En het waren niet alleen Nederalnders die meededen aan het schaatsfeestje.

Amerikanen doen vrolijk mee

Zelfs het roemruchte Amerikaanse medium NBC vierde mee. "Jorrit Bergsma keert op 40-jarige leeftijd terug op het olympische ijs met meer dan alleen medailles op zijn palmares", aldus de Amerikanen. Daarbij doelen ze ook op de 'matjes-hype' op de tribunes, want er waren legio fans die een nagemaakt kapsel op hadden om Bergsma te steunen.

Daar deed de zender overigens doodleuk zelf aan mee. Voormalig topsprinter Joey Cheek is commentator bij NBC en deed het matje ook op. Dat leverde kolderieke beelden op. "Om te zeggen dat we lol hadden is een understatement", aldus co-commentator Bill Spaulding op X.

Dutch distance skater Jorrit Bergsma has a bit of a cult following. This year he is rocking a mullet and these beauties are being passed out in the crowd. These may or may not be making an appearance later. You’ll have to tune into our @NBCOlympics coverage on USA and Peacock. pic.twitter.com/fNa2OPQYS6 — Bill Spaulding (@BillSpaulding) February 13, 2026

De Poolse journalist Lukasz Gagaska was sportief gezien vooral onder de indruk van Bergsma. "Dit is ook een prachtig verhaal. Jorrit Bergsma met een bronzen medaille. De 40-jarige was olympisch kampioen op deze afstand in Sotsji (2014) en werd tweede in Pyeongchang (2018). Nu, acht jaar later, voegt hij daar brons aan toe."

Het matje schreeuwt goud!

Uiteraard ontging de internationale schaatsbond ISU het brons en de markante kapsels op de tribune niet. "De medaille is brons, maar het matje schreeuwt GOUD!"

Het Bulgaarse Sportal was eveneens vol lof over de derde plaats. "Het brons ging naar de 40-jarige Nederlandse veteraan. Dit is Bergsma's vierde olympische medaille." Mogelijk komen daar nog plakken bij. Bergsma zit bij de achtervolgingsploeg en komt nog in actie op de mass start.