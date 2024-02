Belooft wereldtitel Irene Schouten op 3000 meter meer? 'Als ik diep ga, krijg ik soms pijn'

De 3000 meter waarop Irene Schouten donderdagavond goud pakte, was helemaal niet zo spannend als dat het op televisie leek. Dat zei Schouten met een glimlach bij de NOS, nadat ze op bijna een seconde wereldkampioene geworden was.

De Nederlandse schaatsster wist van tevoren precies wat ze moest doen. Isabella Weidemann had de tot dan toe snelste tijd neergezet, waar iedereen zich op stukbeet. Marijke Groenewoud lukte het niet, maar ook 'favorieten' Martina Sablikova en Ragne Wiklund niet. Schouten wel en zij verbaasde zich niet. "Ik weet wat Weidemann kan. Dat ze goed is, zeker dit seizoen", analyseerde Schouten.

'Ineens klapte het in'

Tijdens de laatste rit van de 3000 meter leek Schouten alles onder controle te hebben. "Dat gevoel had ik ook. Dat het redelijk onder controle was. Maar toen ineens klapte het in. Dat was bij iedereen zo, maar ook bij mij. De laatste drie rondjes waren heel zwaar, maar ik hield me sterk en trok het zo over de streep." Ze verbaasde zich ook over haar opening. "Ik weet ook niet waar die vandaan kwam, normaal ben ik daar juist niet zo sterk."

'Daar heb ik soms moeite mee'

Schouten kwam ook nog even terug op haar woorden die ze eerder sprak. Over het continu aan moeten staan. "Het WK is het enige dat telt. Maar ik vind het wel heel lastig om jaar in jaar uit supergoed te zijn. Dat is eigenlijk niet te doen. Ik moet er veel voor opgeven. Dat is prima in een olympisch seizoen, maar daarbuiten heb ik daar veel moeite mee."

Pijn

Toch werd ze in een niet-olympisch seizoen maar mooi wereldkampioen. Belooft dat veel goeds voor de rest van de WK afstanden? "Ik ben waar ik wil zijn. Maar soms, als ik diep ga, krijg ik pijn. Maar na een paar minuten is dat wel weer over."