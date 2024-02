Irene Schouten schittert met goud op 3000 meter bij WK in Calgary

Irene Schouten heeft op het tandvlees goud gepakt op de 3000 meter op de WK afstanden. De Nederlandse schaatsster moest er heel diep voor gaan, want Isabella Weidemann werd verrassend tweede met een hele sterke tijd.

Schouten miste nog een wereldtitel op de 3000 meter, maar kan die nu dus ook op haar palmares bijschrijven. Ze was uiteindelijk bijna een seconde (0,91) sneller dan Weidemann. Martina Sablikova werd derde en pakte dus brons. Marijke Groenewoud viel met plek vier net buiten het podium.

Ze wist wat ze moest doen

Schouten had het voordeel dat ze precies wist wat ze moest rijden om wereldkampioen te worden. Ze reed namelijk de laatste rit van de 3000 meter tegen Valerie Maltais. Ze had niks aan haar Canadese tegenstander, dus moest het helemaal zelf doen. Ze opende sterk en reed meer dan een seconde onder de tijd van Weidemann, maar tegen het einde gaf ze steeds meer toe. Haar virtuele voorsprong zakte tot onder de 0,4 seconde, maar met een razendsnelle laatste ronde bleef ze Weidemann nog ruim voor.

1. Irene Schouten 3:57.10 2. Isabella Weidemann 3:58.01 +0.91 3. Martina Sablikova 3:58.33 +1.23 4. Marijke Groenewoud 3:59.81 +2.71 5. Ragne Wiklund 3:59.84 +2.74 (11.) Elisa Dul 4:06.54 +9.44

Belooft wereldtitel Irene Schouten op 3000 meter meer? 'Als ik diep ga, krijg ik soms pijn' De 3000 meter waarop Irene Schouten donderdagavond goud pakte, was helemaal niet zo spannend als dat het op televisie leek. Dat zei Schouten met een glimlach bij de NOS, nadat ze op bijna een seconde wereldkampioene geworden was.

Marijke Groenewoud

Groenewoud startte sterk op haar 3000 meter tegen Ivanie Blondin, maar gedurende de rit werd duidelijk dat de Nederlandse zich verslikte in de tijd van Weidemann. Groenewoud reed de voorlopig derde tijd, met nog de rit tussen Irene Schouten en Valerie Maltais te gaan. Weidemann was daarmee al zeker van brons. Maar de derde plek van Groenewoud werd een vierde plek.

Ook geen Sablikova of Wiklund

Martina Sablikova en Ragne Wiklund beten zich eerder ook al stuk op de tijd van Weidemann. Vooral van Wiklund was dat tegenvallend, want zij was de regerend wereldkampioen op de 3000 meter. Maar de laatste weken was ze niet helemaal fit, wat haar tegenvallende tijd kan verklaren. Zij moest Sablikova ook nog voor haar dulden. De Tsjechische specialist kwam drie tienden van een seconde tekort om Weidemann van plek een te stoten. Maar met brons was Sablikova zeer blij.

Elisa Dul

Elisa Dul was de eerste Nederlandse in de baan, maar stelde teleur. Ze verloor haar directe strijd met de Chinese Binyu Yang en eindigde op 4:06.53. Daarmee kwam ze niet in de buurt van de medailletijden. Ze eindigde uiteindelijk op plek elf.

Weidemann verrast

Van alle 'mindere godinnen' maakte vooral de Canadese Isabella Weidemann indruk. Ze had de snelste seizoenstijd op de 3000 meter al gereden dit seizoen en reed op haar thuis-WK het snelste van de eerste helft en kwam ook als eerste onder de vier minuten: 3:58.01. Daarmee was ze meer dan tien seconden sneller dan de Amerikaanse schaatssters Mia Manganello en Greta Myers. Maar haar tijd bleek dus sterker dan verwacht. Alleen Schouten was sneller.