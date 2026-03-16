Het is tijd voor vakantie voor de Nederlandse topschaatsers. Maar eerst staan er nog enkele dankbare activiteiten op de agenda. Zo gaf Team IKO X20 maandag een kinderclinic, waar onder meer Joy Beune en Sebas Diniz veel plezier aan beleefden. En de kinderen uiteraard ook.

Het team postte op Instagram enkele foto's van het gezellige en sportieve samenzijn. De clinic werd gegeven op de Jaap Edenbaan in Amsterdam. Jaap Eden was de eerste grote schaatskampioen die Nederland heeft voortgebracht. Hij werd driemaal wereldkampioen, waarvan de eerste keer in 1893.

Groot succes

"Onze jaarlijkse kids clinic was ook dit jaar weer een groot succes!", laat het team weten. De afbeeldingen onderstrepen dat. Die tonen een en al lachende gezichten. Veel kinderen dragen de ludieke gele mutsen in de vorm van een eend, die ook bij recente toernooien zoals de WK allround en WK sprint veelvuldig opdoken bij het publiek. Die mutsen zijn gekoppeld aan de naamgever van het team.

Ook liepen kinderen rond met een medaille van karton, waarop ruimte was gereserveerd voor handtekeningen van de 'toppers'. Ongetwijfeld werd er het meest gejaagd op de krabbel van Joy Beune, voormalig wereldkampioene allround en meervoudig wereldkampioene bij de WK afstanden. Op de laatste foto van de reeks is te zien dat ze ontspannen geniet van de trip.

Kjeld Nuis

Beune heeft een relatie met topschaataser Kjeld Nuis, die derde werd op de olympische 1500 meter. Beune kwam thuis met zilver op de team pursuit. Na de Winterspelen reed Beune een speciale rit tegen Jenning de Boo, evenals Nuis van Team Reggeborgh. Bij schaatsshow De Zilveren Bal kwamen ze tegen elkaar uit op de 3000 meter.

Na de puike overwinning van Beune op die 3000 meter is het tijd voor Nuis om aan de toekomst te denken. Op lange termijn gaat het om zijn toekomst als schaatser, terwijl een vakantie op korte termijn het belangrijkst is. "Ik wil nog zo lang mogelijk schaatsen", vertelt hij daarover in gesprek met RTL Boulevard. "Ik voel me super goed. Daarom deed die bronzen plak me ook zoveel. Om met Jordan Stolz en Ning op het podium te staan. Om nog bij de beste ter wereld te horen op je 36e is super vet."