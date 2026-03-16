Het schaatsseizoen werd afgesloten met een opvallend duel tijdens De Zilveren Bal: Joy Beune tegen Jenning de Boo op de 3000 meter. De race werd uiteindelijk gewonnen door Beune en leverde hilarische beelden op. Ook ontstond er een grappig onderonsje tussen De Boo en zijn ‘coach’ Femke Kok. In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig tophockeysters én schaatsliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As het bijzondere moment.

Het duel tussen Beune en de Boo tijdens De Zilveren Bal wordt uitgebreid geanalyseerd in de podcast. “Het was best wel spannend”, vertelt Van As. "We hadden het er in de vorige aflevering al even over: hoe gaat De Boo de race nou in? Gaat hij er keihard in of gaat hij rustig achter Beune aanrijden en dan op het allerlaatst nog een sprintje inzetten? Maar hij ging dus heel snel weg."

“Hij ging volle bak”, zag ook Hoog. “En hij ging ook volle bak naar de klote op het einde.” De twee schieten in de lach. De Boo lag lange tijd aan de leiding, maar in de slotfase sloeg Beune alsnog toe. “In de laatste paar meters haalde Joy ‘m in. Alsof het vooropgezet was. In de laatste bocht haalde zij hem in en won ze. Heel geestig”, vertelt Hoog.

'Het lag aan de coach'

Hoog zag tijdens de race nog iets opvallends langs de kant van de baan. “Het was ook wel grappig, want Femke Kok was de coach van De Boo. Zij stond de hele tijd met het bord. Ze zei ook dat hij helemaal niet luisterde en dat het echt niet aan de coach lag. En Jenning zei juist dat het allemaal aan de coach lag. Hij begreep ook niks van die rondetijden en dat bord. Ik vond het echt heel leuk om te zien.”

Idee voor volgend jaar

Van As vraagt zich vervolgens af of dit soort duels vaker georganiseerd moeten worden. “Moet dit een terugkerend fenomeen worden?” Hoog is duidelijk: “Ik hou van dit soort wedstrijden. Laatst ook met tennis: The Battle of the Sexes tussen Nick Kyrgios en Aryna Sabalenka. Ik hou daar gewoon van. Ik vind dat gewoon leuk. Dus laat het zeker jaarlijks terugkomen!”

Daarna fantaseren de twee alvast over een mogelijke editie van volgend jaar. Volgens de twee zou een duel tussen Femke Kok en Jenning de Boo ook wel eens leuk kunnen zijn.

'Mijn dochter ziet ze als een setje'

Tijdens het evenement werd ook een prijs uitgereikt aan de schaatsers van het jaar. De Boo en Kok vielen daarbij in de prijzen. “Ze wonnen dé Zilveren Bal. Ze zijn de schaatsers van het jaar geworden. Dit werd uitgereikt door Sportnieuws.nl en Corendon. Ze gaven gezamenlijk een reis naar Curaçao weg. Dat is niet verkeerd”, vertelt Hoog.

Hoog vraagt zich vervolgens hardop iets af. “Zouden ze dan samen gaan?” Van As, die samen met haar partner Sven Kramer en oud-schaatsers twee kinderen heeft, moet lachen. “Mijn dochter is helemaal into die schaatsers nu. Die ziet De Boo en Kok echt als een setje. Ze vraagt ook heel vaak of ze verkering hebben en of ze verliefd zijn op elkaar. Ze vindt ze heel goed bij elkaar passen.” Hoog sluit lachend af: “Dan kunnen ze samen naar Curaçao.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl de afgelopen sportweek. In deze aflevering gaat het nog één keer uitgebreid over schaatsen en shorttrack voordat de sporters aan hun welverdiende vakantie beginnen. Ook wordt de teleurstellende race van Max Verstappen besproken en blikken ze vooruit op het WK indooratletiek van komend weekend.