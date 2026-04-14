De altijd goedlachse Marijke Groenewoud staat bekend als trainingsbeest en dat is op haar vakantie dan ook niet anders. Onlangs was ze samen met haar verloofde naar de zon. En daar stond alles in het teken van het behouden van haar olympische vorm. Ze maakte bovendien een uitstapje naar een compleet andere sport.

De afgelopen tijd kon Marijke Groenewoud in alle rust genieten van een welverdiende vakantie na een vrij hectisch schaatsseizoen. Na het goud op de Olympische Spelen en tal van huldigingen en uitstapjes trok ze samen met haar kersverse verloofde Mike Dogterom naar Spanje. Maar eens een topsporter, altijd een topsporter zou je zeggen bij de beelden van haar tripje.

Terugblik

De 27-jarige Groenewoud deelt namelijk een terugblik op haar vakantie naar de bekende Spaanse plaats Calpe. En daar deed de schaatster van Team AH Zaanlander allesbehalve stilzitten, zoals de foto's uitwijzen. Haar rustperiode bestaat namelijk uit heel veel rondjes fietsen. In haar kenmerkende tenue, van haar schaatsploeg, reed ze vrijwel dagelijks door het Spaanse heuvelland. Met daarnaast af en toe nog wat wandelingen, zogeheten hikes, vloog de vakantie voorbij. Gelukkig zijn er ook een aantal lieve plaatjes van Groenewoud en Dogterom die naast het fietsen in ieder geval ook van elkaars aanwezigheid hebben genoten.

Het bericht leidt in ieder geval tot veel lieve reacties van volgers en schaatscollega's, die het mooi vinden om de twee zo gelukkig te zien. Onder meer Jorrit Bergsma, teamgenoot van Groenewoud bij de formatie van coach Jillert Anema, kan genieten van de foto's. "Aaah met je verloofde", reageert hij, gevolgd door een verliefde smiley. Inmiddels is de schaatster uit het Friese Grou in Nederland, en heeft ze tijd om eens een andere sport te proberen.

Veelzijdigheid

In de story op haar Instagram laat de olympisch kampioene op de mass start immers zien een uitstapje te maken naar het tennis. Groenewoud is dus echt een topsporter pur sang, en kan goed uit de voeten in veel verschillende sporten. Al die verschillende sporten zullen ongetwijfeld meespelen in de veelzijdigheid die de topschaatster heeft.

Naast de massastart blinkt ze namelijk ook uit in de ploegenachtervolging. En ook een uitstapje naar de 3000 meter is voor haar niks bijzonders. Door het beoefenen van diverse sporten zal Groenewoud ongetwijfeld topfit aan het nieuwe schaatsseizoen kunnen starten, al heeft ze daar nog wel even tijd voor.