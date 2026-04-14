Voor veel schaatstoppers moeten de lente en de zomer gebruikt worden om de conditie enigszins op peil te houden, zodat er in de winter weer volle bak rondjes gereden kunnen worden. Zo ook voor Joep Wennemars en één van zijn teamgenoten. Maar zij staan inmiddels weer met beide benen op de grond, na een grappig moment tijdens een training.

Joep Wennemars genoot de afgelopen weken behoorlijk met zijn - eveneens - schaatsende vriendin Suzanne Schulting. Na het echec van de afgelopen Olympische Spelen, waar veel misging, trok hij onder meer naar Zuid-Afrika én bracht hij een bezoekje aan Parijs. Maar eenmaal terug in Nederland kan er niet meer louter uitgerust worden. Tijdens een training maakte Wennemars een opvallend moment mee.

Trainingsrondje

De schaatser van Team Essent was namelijk hard aan het trainen met teamgenootje Sijmen Egberts. Dat deed het tweetal door een stuk te gaan rijden op de wielrenfiets. Maar klablijkelijk gingen de topschaatsers helemaal niet heel hard. Of de nieuwe Mathieu van der Poel is reeds opgestaan.

Snelle scholieren

Op beelden die te zien zijn op de Instagram-story van Wennemars worden hij en Egberts bijgehouden door twee opvallende figuren. Het zijn nota bene twee scholieren die op de terugweg zijn van een dag op de middelbare school. Bepakt met een uitpuilende boekentas, zoals een echte scholier betaamt, houden de jongens de topatleten ogenschijnlijk eenvoudig bij. Het levert hilarische beelden op.

"Achterin aanpikken hè", begint Egberts grappend tegen de rappe jongens. Maar dat is voor één van hen nog niet genoeg. Op een gegeven moment rijden Wennemars en Egberts namelijk zelfs even achter een van hen, al duurt dat niet al te lang. "Hij zit nu stuk hoor", meent Wennemars. "Kom op, laatste stukje." Uiteindelijk kunnen de jongens de topschaatsers niet meer bijhouden. Maar iedereen heeft in ieder geval een leuke dag gehad, terwijl Wennemars en Egberts weer met beide benen op de grond staan.

Carrière Egberts

De 22-jarige Egberts geldt als één van de grootste talenten van Team Essent, waar Wennemars ook voor rijdt. Bij de formatie van trainer Jac Orie maakt hij elk seizoen grote stappen. Bovendien staat hij bekend als echte vechter. In 2023 werd namelijk diabetes type 1 bij hem vastgesteld. Maar daar laat hij zich niet door uit het veld slaan. In het nieuwe schaatsseizoen hoopt hij nog beter te worden op de diverse sprintonderdelen.