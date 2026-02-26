Het schaatspak van de gouden en zilveren Jutta Leerdam op de Olympische Spelen in Milaan gaat voor een torenhoog bedrag weg. Er kan op een veiling geboden worden op haar pak na haar 1000 meter en 500 meter, maar ook op die van bijvoorbeeld Femke Kok, Antoinette Rijpma-de Jong en Merel Conijn. Maar zelfs de haarband van Leerdam levert nu al veel meer op dan de pakken van Suzanne Schulting en Joy Beune.

Het schaatspak van Leerdam waarin ze haar olympisch goud (1000 meter) en zilver (500 meter) haalde, wordt geveild in samenwerking met het NOC*NSF. Inmiddels is er sprake van een heuse bidding war. Alles wat Leerdam gedragen heeft in Milaan levert goud geld op. Het hoogste bod op haar pak staat inmiddels, met nog twee dagen te gaan, op liefst 9102 euro. Haar haarband is nu al 1320 euro waard. De opbrengst gaat naar de ijsvereniging in Pijnacker waar Leerdam ooit als kind begon met schaatsen.

Meerdere olympische aandenkens onder de hamer

Eerder werden ook al het schaatspak van olympische kampioene Femke Kok en persoonlijke olympische items van tweevoudig olympisch shorttrackkampioen Jens van ’t Wout aangeboden voor de veiling. De jas die Van ’t Wout als vlaggendrager droeg tijdens de openingsceremonie in Milaan, leverde al 3000 euro op. De opbrengst is voor de Amsterdamse Schaatsclub Jaap Eden, de vereniging die een belangrijke rol speelde in de sportcarrière van Van ’t Wout.

Kok won in Milaan olympisch goud op de 500 meter en zilver op de 1000 meter. Ook zij stelt een schaatspak ter beschikking voor de veiling. Kok doneert de opbrengst van haar geveilde pak aan de club waar ze ooit begon: schaatstrainingsclub De Kluners in Wijnjewoude. De teller staat bij haar schaatspak inmiddels al op 3302 euro. Het eveneens gouden pak van Antoinette Rijpma-de Jong is met 2999 euro bijna hetzelfde waard.

Veiling van MatchWornShirt

Kijk hier voor alle schaatspakken die worden geveild. Iedereen kan tot zaterdag 28 februari 15.00 uur bieden. "Topsporters houden een heel warm gevoel voor de club waar het ooit begon en ze willen kinderen actief stimuleren om te gaan sporten. Met deze veiling willen we benadrukken hoe belangrijk de sportverenigingen zijn voor het ontdekken en ontwikkelen van Nederlands talent", zegt André Cats, directeur topsport NOC*NSF, over de veiling.

Pakken van Merel Conijn, Suzanne Schulting en Joy Beune

Van vrijwel alle Nederlandse atleten staan er items online. Dat kunnen gedragen pakken zijn, maar dus ook de jassen van de Oranje formatie. Wie iets wil scoren, moet er snel bij zijn. De prijs van de producten loopt alsmaar op. Het pak van Merel Conijn, die zilver won op de 5000 meter in Milaan, gaat nu al weg voor 2600 euro. Na de haarband van Leerdam zijn de overige items nog 'goedkoop'. Het pak van Beune staat op 770 euro, die van Schulting op 670 euro en die van Anna Boersma (617 euro) en Bente Kerkhoff (450 euro) zijn nog lang niet zo geliefd als die van hun collega's.