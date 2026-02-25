Femke Kok kwam dinsdagavond na twee intense weken op de Winterspelen in Milaan terug in haar woonplaats. In Nij Beets was het hele dorp uitgelopen voor de terugkeer van de olympisch kampioene. Kok omschreef het zelf als 'onbeschrijfelijke' thuiskomt. Haar vader René greep in voordat het té gek werd.

Kok nam aan liefst drie afstanden mee op de Olympische Spelen. De 25-jarige rijdster van Team Reggeborgh begon met de 1000 meter, waar ze landgenote Jutta Leerdam het vuur aan de schenen legde. Kok reed sneller dan het olympische record, maar toch ging haar rivale er met het goud vandoor. Op de 500 meter was het juist andersom. Daar liet alleenheerser Kok zien dat zij de beste is op die afstand, terwijl Leerdam het zilver pakte.

Met al goud en zilver op zak kon Kok onbezorgd aan de 1500 meter beginnen, die ze voor het eerst op mondiaal niveau reed. Dat deed ze niet onverdienstelijk, ze eindigde op plek 5. Vol trots kon de Nederlandse dus terugkijken op het olympische toernooi.

Vader Femke Kok trapt op de rem

Eenmaal terug in Nederland werd ze opnieuw geleefd. Maandag landde Kok met de leden van TeamNL op Schiphol, dinsdag volgde een bijzonder moment in Paleis Noordeinde met de koninklijke familie. Kok werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Na die ceremonie bij koning Willem-Alexander en koningin Máxima toog Kok eindelijk naar haar woonplaats.

In Nij Beets was iedereen uitgelopen om de gouden Kok een warm ontvangst te geven. "Ongelooflijk, echt heel bijzonder", sprak ze tegenover Omrop Fryslan. Daar kwam ook vader René aan het woord. "We blijven nuchter, maar dit is voor haar het hoogtepunt. Hier heeft ze altijd van gedroomd", vertelde hij.

Hij zag van dichtbij hoe zijn dochter talloze foto's en selfies moest maken. Op den duur greep hij in. "Het hele dorp hebben we mee. Ze kunnen niet allemaal mee naar binnen. We gaan zo naar binnen en dan is het even klaar", zei hij. Na een high five en hartgebaar naar haar fans deed Kok de deur achter haar dicht.

@omropfryslan Femke Kok kin wer even mei de fuotten op 'e bank, mar net foardat se in grut ûnthaal krige fan har doarpsgenoaten yn Nij Beets. ♬ origineel geluid - omropfryslan

WK sprint

Fans hoeven niet lang te treuren, want over een goede week komt Kok alweer in actie. Op haar thuisbaan nog wel. In schaatspaleis Thialf vinden de WK sprint plaats. Kok kreeg samen met Leerdam een aanwijsplek daarvoor van de KNSB. Zodoende slaat ze de nationale kampioenschappen sprint over komend weekeinde.

In 2022 eindigde Kok als tweede achter Leerdam, in 2024 werd ze derde achter de Japanse Miho Takagi en Leerdam. Dat drietal zal voor de komende WK sprint ook om de medailles strijden.