Voor Jutta Leerdam zijn het sportief gezien prachtige weken. Ze won haar gedroomde gouden olympische medaille op de Winterspelen in Milaan en werd daarna veelvuldig in het zonnetje gezet. Het seizoen zit er, zo lijkt het, nog niet op voor Leerdam, maar mogelijk schaatst ze over anderhalve week wel haar laatste grote toernooi.

Leerdam won op de 1000 meter in Milaan de gouden medaille waar ze al die jaren van droomde: in een olympisch record pakte ze voor Femke Kok de olympische titel op 'haar' afstand. Vervolgens werd ze gehuldigd in het TeamNL Huis, pakte ze ook nog knap zilver op de 500 meter, stond ze verloofde Jake Paul bij tijdens een operatie in de Verenigde Staten en dook ze op tijdens een wedstrijd van PSV tegen sc Heerenveen in Eindhoven.

Geridderd tijdens huldiging

Afgelopen dinsdag stond ze samen met de andere medaillewinnaars uit Nederland nog eens vol in de spotlights. Leerdam en co werden namelijk in het zonnetje gezet in de Glazen Zaal in Den Haag. Daar kregen de gouden medaillewinnaars nog een bijzondere onderscheiding. Onder meer Leerdam werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, net als de shorttrackmannen, Femke Kok, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma-de Jong. Xandra Velzeboer en Jorrit Bergsma wonnen ook goud, maar deden dat op een eerdere editie van de Spelen al en waren dus al eens geridderd.

De eervolle onderscheiding van Leerdam was groot nieuws in het buitenland. Onder meer in Engeland, India en Brazilië pakten ze uit met het 'lintje voor Leerdam'. Uiteraard is ook de schoonfamilie trots. Pam Stepnick, de schoonmoeder van Leerdam, deelt vol trots een video van TeamNL waarin Leerdam vertelt dat ze zojuist is geridderd. "Onze meid is geridderd", schrijft Stepnick trots. "Wat een eer."

Het schaatsseizoen van Leerdam zit er, als de voortekenen goed zijn, nog niet op. Ze slaat dit weekend weliswaar de NK sprint in Thialf over, maar heeft een aanwijsplek gekregen voor de WK. Uiteraard komt Leerdam als ze meedoet op donderdag 5 en vrijdag 6 maart op de sprintonderdelen in actie. Mogelijk wordt dat haar laatste grote toernooi van haar succesvolle schaatscarrière.

Stopt Jutta Leerdam met schaatsen?

De kans bestaat namelijk dat de 27-jarige Leerdam na dit seizoen stopt met schaatsen. Haar verloofde Paul hintte al meermaals op het feit dat hij spoedig kinderen met haar zou willen. Daarnaast adviseerde de vader van Leerdam recent om te stoppen op haar hoogtepunt. Bijna een jaar geleden zei Leerdam zelf in de realityserie Paul American dat ze sowieso bezig was aan haar laatste olympische cyclus.

Na haar succesvolle Spelen gaf Leerdam eerlijk toe dat ze nog niet weet of ze doorgaat. Ze vindt haar carrière compleet, maar schaatsen is ook echt haar passie en ze geniet van haar verrichtingen op het ijs. Daarmee liet Leerdam haar schaatstoekomst nog even in het midden, al zal daar de komende maanden sowieso duidelijkheid over moeten komen.

Marianne Timmer denkt dat Leerdam stopt

In Sportnieuws.nl Dromen van Goud gaf Marianne Timmer, drievoudig olympisch kampioene, onlangs aan dat ze hoopt dat Leerdam nog wat jaartjes doorgaat met schaatsen, maar het eigenlijk niet echt verwacht. "Jutta en Jake hebben toch een heel ander leven en er gaan andere dingen op haar pad komen. Ze heeft zichzelf goed weten te profileren. Er zijn inmiddels mooie merken aan haar verbonden, dus zij gaat een heel ander leven tegemoet." Timmer verwacht dat ze na dit seizoen haar besluit in het voorjaar wereldkundig gaat maken.