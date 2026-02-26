Jens van 't Wout en zijn broer Melle hebben een groot deel van hun jeugd in Canada doorgebracht en tijdens de Olympische Winterspelen bleek dan ook dat ze grote Nederlandse sportlegendes niet kennen. Bij het bezoek aan de koning vielen de shorttrackers opnieuw door de mand toen ze een foto van koning Willem-Alexander te zien kregen.

Presentator Frank Evenblij ging voor RTL Tonight in gesprek met de olympische medaillewinnaars, vlak voor hun bezoek aan het Koninklijk Huis. Hij had een foto meegenomen van koning Willem-Alexander toen hij de Elfstedentocht schaatste.

De meesten wisten direct naar wie ze op de foto keken. Maar Jens en Melle hadden geen idee. Zuchtend schudt Jens zijn hoofd. "Voetballer?", probeert Melle. Waarna ze in lachen uitbarsten.

In de maling genomen

Jens werd namelijk al eerder het vuur aan de schenen gelegd door Evenblij. Bij de openingsceremonie van de Winterspelen in voetbalstadion San Siro werd de vlaggendrager gevraagd naar drie Nederlandse iconen die daar gespeeld hebben, Marco van Basten, Ruud Gullit en Frank Rijkaard, maar daar had de drievoudig olympisch kampioen nog nooit van gehoord.

Zelfs toen Evenblij een videoboodschap van Gullit kreeg, had hij geen idee wie hem de bemoedigende woorden toesprak. "Dit is Marco van Basten", nam de presentator hem in de maling. Jens trapte erin, waarna evenblij hem corrigeerde.

Bij de foto van de koning probeert hij het opnieuw. "Marco van Basten?", gooit Evenblij op. De broers barsten in lachen uit. "Nee, dit is Ruud", grapt Jens. Vervolgens krijgen ze het juiste antwoord te horen. "Dit is de man die jullie zo gaan bezoeken. Dit is Willem-Alexander." "Nee joh", roept Melle, terwijl Jens opnieuw begint te schaterlachen.

Olympische medailles

De broers werden dinsdag ook geridderd in de Orde van Oranje-Nassau vanwege hun succes in Milaan. Ze werden samen met Teun Boer, Friso Emons en Itzhak de Laat olympisch kampioen op de relay. Jens pakte bovendien goud op de 1000 en 1500 meter en brons op de 500. Op die laatste afstand bemachtigde Melle het zilver.