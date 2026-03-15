Jutta Leerdam blijft trotse houder van een record. Onlangs werd haar gouden schaatspak van de Olympische Winterspelen voor 195.000 euro geveild. Deze week ging de outfit van Femke Kok onder de hamer. Ondanks een flinke biedingsoorlog kan zij niet tippen aan haar landgenote.

MatchWornShirt organiseerde in samenwerking met TeamNL rond de Winterspelen in Milaan al een veiling. Daarbij was het pak van Leerdam mateloos populair. Op de slotdag stond de teller op 9000 euro, waarna de prijs in de laatste uurtjes flink werd opgedreven. Het winnende bod tikte uiteindelijk bijna de twee ton aan, waarna Leerdam voetbalicoon Cristiano Ronaldo van de troon stootte.

Schaatspak Femke Kok populair op veiling

Het partnerschap beviel beide partijen zo goed, dat MatchWornShirt en TeamNL ook de schaatspakken van de WK allround en sprint beschikbaar stelden. Er kon worden geboden op gesigneerde outfits van onder anderen Femke Kok, Jenning de Boo, Suzanne Schulting en Joy Beune. Die van wereldkampioene Kok was veruit het populairst, met een bedrag van 2215 euro.

Da's een kleinigheidje vergeleken met die van Leerdam enkele weken terug. Bij het ingaan van de laatste dag stond de teller nog op 1115 euro. In de slotuurtjes ontstond nog een hevige strijd tussen drie partijen, waarna het pak van Kok voor iets meer dan tweeduizend euro onder de hamer ging. De Boo (1111 euro) en Schulting (850 euro) maakten het podium compleet. De outfit van Beune (810 euro) eindigde op plek 4.

Geld naar nieuwe trainer en officials

De opbrengst gaat de KNSB besteden aan het opleiden van nieuwe trainers en officials. "Vrijwilligers zijn onmisbaar voor een gezonde schaats- en skatesport, met goede trainingen en aantrekkelijke wedstrijden", aldus Jurre Trouw, manager sportparticipatie van de KNSB. "Onze verenigingen zijn gebaat bij de instroom van vakkundige trainers en juryleden. Met elke 100 euro die deze veiling oplevert, kan een vereniging één trainer of official gratis laten opleiden."