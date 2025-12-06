Waar is schaatsbaan Thialf naar vernoemd? Hoeveel mensen kunnen plaatsnemen op de tribunes? Wat is het recentste wereldrecord? Dat soort vragen kregen de topschaatsers die dit weekend de World Cup in Heerenveen voorgelegd. En velen bleven de antwoorden schuldig.

Thialf plaats op socials een video waarin diverse schaatsers lastige vragen om de oren krijgen. Wel wordt hen een lekkernij voorgehouden ter motivatie: een chocoladeletter. Vrijdag was het immers 5 december, de verjaardag van Sinterklaas.

Thialfi

Metoděj Jílek, de 19-jarige winnaar van de 10.000 meter van zaterdag, bijt zich vast op de vraag waarnaar Thialf is vernoemd. Hij kiest de derde optie, namelijk naar een historische plek in Friesland. Helaas is dat fout, want Thialf komt van Thialfi, een mythologisch figuur.

Op de site legt Thialf uit: "De naam ‘Thialf’ heeft verschillende betekenissen zoals ‘Koning van de Winter’, ‘Noorse God’ en ‘Winterkoning’. De naam is afgeleid van Thialfi, een naam uit de mythologie, die een dienaar was van de god van de donder. Thialfi was zeer sportief, slim en een echte waaghals."

Jordan Stolz

Jordan Stolz, de regerend wereldkampioen allround, moet raden hoeveel mensen een wedstrijd in Thialf kunnen bijwonen. Hij is kennelijk erg onder de indruk van de mensenmassa en houdt het op 15.000 man. Dat is een tikje te veel: er kunnen circa 10.000 man plaatsnemen.

Ook worden er open vragen gesteld, waarbij het gaat om de voorkeur van de schaatser en niet om het paraat hebben van feiten. Stolz mag vertellen wat zijn favoriete snack is in Thialf of in Nederland. Hij houdt het simpel: de appeltaartjes die worden verkocht in het cafè van het stadion.

Timothy Loubineaud