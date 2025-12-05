Topschaatsster Jutta Leerdam is een grote wereldster. Dat blijkt ook wel uit de nieuwe sponsor die de meervoudig wereldkampioene heeft aangetrokken. 'We zijn er klaar voor'.

Leerdam rijdt voor Team Kafra, dat in 2024 is opgericht. Aanvankelijk reed ze haar schaatsrondjes in een zwart pak zonder logo's, maar geleidelijk worden er steeds meer plekjes vergeven aan organisaties die de Europees sprintkampioene willen steunen.

Omega sponsort Jutta Leerdam

De nieuwste sponsor van Jutta Leerdam is Omega. Dat is een horlogemerk gevestigd in Zwitserland. Sinds 1998 is het eigendom van de Swatch Group. Daarnaast verzorgt Omega al 90 jaar de tijdregistratie voor olympische sporten waarbij de klok van belang is. Volgens Quote had Omega in 2024 een omzet van ruim 2,6 miljard euro.

In een post op Instagram schrijft Omega: "Jutta Leerdam, winnares van een zilveren medaille bij de Olympische Winterspelen van 2022, komt uit in schaatswedstrijden namens Nederland. Ze bereidt zich momenteel voor op de Olympische Winterspelen van Milaan en Cortina in 2026. Fracties van een seconde maken het verschil. Omega, de officiële tijdwaarnemer, is er klaar voor om haar tijden op het ijs vast te leggen."

Fotofinish

Op de site van het bedrijf meldt Omega dat het bij de Winterspelen in Italië de tijdregistratie verzorgt van 116 evenementen in 16 disciplines. Daarbij wordt onder meer gebruik gemaakt van een camera voor fotofinishes die 40.000 digitale beelden per seconde schiet.

Ongeval

Voor Leerdam is het te hopen dat ze volledig is hersteld van een aanrijding. Eind november werd de topschaatsster van de weg gereden door een automobislist die tijdens het rijden op zijn telefoon zat. Ze hield er een flinke snee in haar kin en schaafwonden op haar arm over aan het ongeluk. De botsing had dus de nodige gevolgen.

Coach Kosta Poltavets bevestigde aan Schaatsen.nl dat het naar omstandigheden goed gaat met Leerdam, al blijft het een botsing met gevolgen. “Een ongeluk heeft invloed op elk mens, maar het belangrijkste is hoe je daar uitkomt", zei hij. "Bijzondere mensen komen er sterker uit.”

World Cup in Thialf

Bekijk hieronder het programma voor de World Cup in Thialf die van vrijdag tot en met zondag plaatsvindt.