Hoewel Kjeld Nuis vrijdag zijn baanrecord in Thialf verloor aan Jordan Stolz op de 1500 meter in Thialf, is hij positief gestemd over zijn kansen om de Amerikaan te kloppen op de Olympische Spelen. "Ik heb het al twee keer geflikt en wil heel graag nog een keer", vertelt een vrolijke Nuis na afloop. Al baalde hij wel voor zijn vriendin Joy Beune, die van de troon werd gestoten op de 5000 meter.

Nuis raakte zijn baanrecord kwijt aan Stolz. Toch verscheen hij vrolijk voor de camera van Eurosport. De Nederlandse topschaatser finishte dan ook met een ijzersterke tweede tijd van de dag.

"Dit was echt op de automatische piloot. Ik had een beetje issues met mijn zelfvertrouwen afgelopen week. We waren een weekje het ijs af geweest na Salt Lake City en Calgary", aldus Nuis.

'Super blij'

Met schaatsteam Team Reggeborgh vertrok Nuis naar Spanje, waar er voornamelijk gefietst werd. "Dan mis je een klein beetje ijs-gevoel. Maar de tweede, derde training liep eigenlijk al lekker en gister deed ik een tempo, zoals wij dat zeggen."

"Dan simuleer je een beetje de wedstrijd en dan kwam er een tijd uit die eigenlijk hetzelfde was als een dag voor het NK of World Cup", gaat Nuis verder. "Dus dan denk je: 'Oké, we zijn gewoon op koers en doen vandaag gewoon automatische piloot en dan komt dit eruit.' Dus ja, buiten Jordan (Stolz, red.) was ik super blij vandaag."

'Wil heel graag nog een keer'

"Auw!", antwoordt Nuis wanneer de verslaggever van Eurosport hem nog eens voorlegt dat Stolz zijn baanrecord heeft overgenomen. Toch had de Nederlander wel verwacht dat dat zou gebeuren. "Ik zag het al jaren aankomen, maar niemand deed het. Totaal geen schande."

Het leverde Nuis dan ook zeker geen deuk in zijn zelfvertrouwen op richting het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). "Ik heb het al twee keer geflikt en ik wil het heel graag nog een keer en daar ben ik gewoon op koers voor nu." De schaatser is er dan ook van overtuigd dat hij Stolz in Milaan zou kunnen kloppen.

'Dat is niet leuk'

Ondertussen bleek zijn vriendin Joy Beune niet ongenaakbaar op de 5000 meter. Nuis geeft toe meer spanning voor haar te voelen, dan voor zichzelf. "Het is niet leuk. Zeker zo'n vijf kilometer. Dat is echt een lijdensweg en dan zie je dat het niet gaat lukken. Dat doet dan gewoon pijn. Dan voel ik dat gewoon."

Nuis zat op het moment dat Beune in actie kwam op de fiets en ging "harder trappen" in de hoop zijn vriendin te steunen. "Ik dacht misschien helpt het", lacht Nuis. Dat mocht echter niet baten. De schaatser baalde dan ook flink voor zijn geliefde.

