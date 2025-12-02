Jutta Leerdam werd afgelopen week van de weg gereden tijdens een fietstraining. Toch staat ze dinsdag weer op het ijs, met een pleister op haar gehavende kin. Coach Kosta Poltavets geeft een update over de situatie.

De topschaatsster deelde zaterdag dat ze van de weg werd gereden door een automobislist die tijdens het rijden op zijn telefoon zat. Ze hield er een flinke snee in haar kin en schaafwonden op haar arm over aan het ongeluk. Verder is ze gelukkig gezond.

Dat bleek dinsdag ook tijdens de training in Thialf, in aanloop naar de World Cup van komend weekend in Heerenveen. Ze lijkt daar geen last te hebben van haar lichaam en beweegt soepel. De hechtingen in haar kin zouden er deze week ook al uit mogen.

'Een ongeluk heeft invloed op elk mens'

Coach Poltavets bevestigt aan Schaatsen.nl dat het naar omstandigheden goed gaat met Leerdam. “Een ongeluk heeft invloed op elk mens, maar het belangrijkste is hoe je daar uitkomt", zegt hij. "Bijzondere mensen komen er sterker uit.”

Veelbelovende woorden voor de volgende World Cup. Leerdam werd in Calgary nog geveld door een verkoudheid. Ondanks dat reed ze een persoonlijk record op de 500 meter: 37,01. Daarmee werd ze tweede achter Femke Kok.

Olympische Winterspelen

Leerdam hoopt dit seizoen haar grote droom waar te kunnen maken: olympisch goud. Op de spelen van 2022 werd ze tweede achter Miho Takagi op haar favoriete afstand, de 1000 meter. Er is een cruciale maand aangebroken voor de Nederlandse. Tussen kerst en oud en nieuw vindt namelijk het olympisch kwalificatietoernooi plaats. Daar moeten de schaatsers hun ticket voor de Winterspelen van Milaan veiligstellen.

World Cup Heerenveen

Eerst komt de 26-jarige nog in Thialf in actie op de 500 en 1000 meter bij de World Cup. Ze gaat vrijdag al meteen van start op de kortste afstand, In tegenstelling tot de eerdere World Cups wordt er maar één omloop 500 meter gereden. Op zondag volgt de 1000 meter.

