Nog maar een paar weken tot het allesbeslissende Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). Voor de Nederlandse schaatsers dé kans om zich te plaatsen voor Milaan, en ziek zijn is absoluut geen optie. Het recente ongeluk van Jutta Leerdam laat zien hoe kwetsbaar topsporters in deze periode zijn, zoals wordt besproken in de Sportnieuws.nl-podcast van sportliefhebbers Ellen Hoog en Naomi van As.

“Best schokkend nieuws over Leerdam”, vertelt Sportnieuws.nl-verslaggever Aron Kleeven, die deze week Hoog vervangt. “Ze is van haar fiets gereden. Dat zal toch wel heel erg schrikken zijn geweest.”

“Ja, dat is überhaupt het allerlaatste wat je wil als sporter. En ook zo dicht op het OKT, later deze maand. Dat is een van de belangrijkste wedstrijden van het schaatsseizoen”, vult tweevoudig olympische kampioene hockey Van As aan.

Goed afgelopen

“Het is gelukkig heel goed afgelopen. Ze heeft schaafwonden op haar kin en arm, maar ze heeft haar fans al gerustgesteld dat het goed met haar gaat. Een ongeluk zit ‘m soms in een klein hoekje”, zegt Van As.

'Iedereen is zo voorzichtig'

Kleeven merkt op: “In deze periode voor een OKT is iedereen zo voorzichtig, en dan gebeurt je dit…” Van As reageert: “Het is echt zuur. Het is super spannend, want je wil niet geblesseerd raken én je wilt niet ziek worden. Ze balanceren natuurlijk altijd op een randje. Ze zijn heel fit, maar je vraagt veel van je lijf, waardoor je vatbaarder bent voor virussen en verkoudheden.”

Kleeven voegt toe: “Het gebeurt ook net in een periode van het jaar dat veel mensen een griepvirus kunnen verspreiden.” Van As vult aan: “Ze vermijden daarom alle drukke plekken nu al zoveel mogelijk.”

“In de mixed zone merk je dat je iedereen niet zo snel een handje geeft”, weet Kleeven uit ervaring. “Je wil iedereen de ruimte geven om zo ideaal mogelijk naar het toernooi toe te werken.” Van As glimlacht: “Je wil niet degene zijn die Jutta Leerdam besmet met een virusje...” Kleeven bevestigt stellig: “Absoluut niet. Die risico’s neem ik niet.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. Deze week natuurlijk het tot nu toe succesvolle WK handbal én de spectaculaire overwinning van Max Verstappen in Las Vegas, die de titelstrijd tot aan de laatste race spannend houdt. Beluister de podcast hieronder of via je favoriete app.

Reageer en praat mee!