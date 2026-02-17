Er is al ruim anderhalve maand een hoop te doen over de Nederlandse ploegenachtervolging bij de mannen. Dat begon na het olympisch kwalificatietoernooi (OKT), en nu de Winterspelen aan de gang zijn is het nog altijd bepaald niet rustig. Gabriel Girard, de succescoach van het Amerikaanse team, denkt er het zijne van.

Nederland bereikte afgelopen zondag met veel pijn en moeite de halve finales. Stijn van de Bunt, Chris Huizinga en Marcel Bosker wisten zich als vierde voor de ontknoping van dinsdag te plaatsen. Daarvoor nam de veelbesproken bondscoach Rintje Ritsma het besluit om Bosker in te ruilen voor Jorrit Bergsma.

'Je moet het wel echt willen'

Het zou al heel bijzonder zijn als Nederland een medaille wint, het krachtsverschil met tegenstander Italië is namelijk enorm. Dat terwijl 'wij' een schaatsland bij uitstek zijn. Toch lukt het al jarenlang niet om een goede samenstelling te vinden. Vaak wordt gezegd dat het komt omdat Nederland uit zoveel commerciële ploegen bestaat. Girard ziet dat anders. Volgens hem is het ook hier mogelijk om een succes te maken van de ploegenachtervolging.

De Canadees kan het weten, hij maakte van de Amerikaanse ploeg een ongekende succesformule. "Maar je moet het wel echt willen", zegt Girard in gesprek met De Telegraaf over de mogelijkheden op de team persuit. "En je moet er slim over nadenken", aldus de Canadees, die vindt dat er ook genoeg talent en mogelijkheden in Nederland zijn.

Nederland is sprintland

"Ik wil niet onbeleefd of respectloos klinken, maar het kan echt op een manier dat het wel succesvol is", gaat Girard verder. "Nederland zou niet op zo'n grote achterstand moeten staan als nu het geval is", vindt hij. Zijn ideeën bewaart hij liever voor zichzelf. "Als een coach in een schaatsland als Nederland kun je je dromen waarmaken. Excuses tellen niet."

In de ogen van de 40-jarige Girard is er een omslagpunt geweest in de Nederlandse schaatsgeschiedenis. 'We' behoorden jarenlang niet tot de top op de sprintafstanden, maar dat is tegenwoordig wel anders. Dat terwijl Nederland op de langere afstanden juist niet meer tot de wereldtop behoort.

Als expert keek Girard vol verwondering naar de manier van wisselen van Nederland. "Ik denk dat dat ouderwets is. Maar goed, als zij denken dat dit hen helpt, dan moeten ze het gewoon doen. Maar hier win je niet mee", is hij stellig.